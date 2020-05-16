Добрые новости
16 мая,
2020
1
фото
Новости

Томичи стали чаще заказывать доставку посылок на дом

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

За март и апрель томичи заказали доставку посылок «Почты России» на дом более 17, 5 тысяч раз. Это в два раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Томичи стали чаще заказывать доставку посылок на дом

 С конца марта из-за ситуации с коронавирусом «Почта России» в два раза снизила стоимость доставки посылок весом свыше двух килограммов. В итоге томичи стали заказывать эту услугу чаще. Так, за 6-10 мая было оформлено более 500 заявок.

«Сервис наиболее популярен в Томске и Северске. Несмотря на рост числа обращений, почтальоны и курьеры доставляют посылки на следующий день после оформления заказа», — цитирует пресс-служба обладминистрации замдиректора УФПС Томской области Антона Игнатова.

В пресс-службе добавляют, что «Почта России» предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала и ежедневно информируют оперативный штаб о ситуации через онлайн-форму сбора информации. Операторам, работающим с клиентами, выдали средства индивидуальной защиты.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.