Томичи стали чаще заказывать доставку посылок на дом

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За март и апрель томичи заказали доставку посылок «Почты России» на дом более 17, 5 тысяч раз. Это в два раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

С конца марта из-за ситуации с коронавирусом «Почта России» в два раза снизила стоимость доставки посылок весом свыше двух килограммов. В итоге томичи стали заказывать эту услугу чаще. Так, за 6-10 мая было оформлено более 500 заявок.

«Сервис наиболее популярен в Томске и Северске. Несмотря на рост числа обращений, почтальоны и курьеры доставляют посылки на следующий день после оформления заказа», — цитирует пресс-служба обладминистрации замдиректора УФПС Томской области Антона Игнатова.

