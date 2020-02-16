Томичи создали городское экоприложение и просят проголосовать за проект

Команда томского экопроекта Van&Gog и студентов ТПУ создали мобильное приложение EVI, которое помогает быстро получать полезную экологическую информацию в Томске. С этой разработкой команда участвует в конкурсе проектов «Включи свой город».





«Наша команда предлагает городское мобильное приложение EVI, которое позволит разобраться в новых экологических веяниях. При помощи сканирования штрих-кода на товаре в магазине пользователь узнает, поддается ли упаковка переработке вообще, и в данном регионе в частности. Все просто – если упаковку возможно переработать на месте, значит, она не попадет на полигон, увеличивая его площадь вблизи родного города», — описывают создатели проект.





Через приложение можно посмотреть карты, где отмечены пункты приема вторсырья, благотворительные акции, куда можно сдать вещи, а также увидеть список кафе, гостиниц, офисов, компаний и других мест Томска, которые сменили свои циклы на более экологичные. Будет в приложении и новостной блок, где разместят информацию о городской схеме сбора и утилизации отходов, выдержки из тематических законов и рассказы об экотрендах в мире, России и городе.