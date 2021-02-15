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15 февраля,
2021
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Томичи собрали больше трех тысяч книг для пациентов онкостационаров

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Проект «Розовая лента» закончил сбор книг для стационаров Томского областного онкологического диспансера и НИИ Онкологии. Томичи и организации принесли в пункт сбора более трех тысяч книг, поэтому организаторы решили передать их и в другие медицинские и социальные учреждения. Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака и Международному дню дарения книг.

Томичи собрали больше трех тысяч книг для пациентов онкостационаров

«Собрано  3200  книг, в том числе 650 книг для детей.  Книги приносили томичи, а также собирали трудовые коллективы томских предприятий и организаций. Кроме этого,  в акции приняли участие  волонтерские объединения школ, органы территориального общественного самоуправления (ТОС), библиотеки. Отметим, что 9 томичей, подаривших книги, признались, что сами проходили лечение  от онкологического заболевания  и решили поддержать  других онкобольных — книги помогают отвлечься от плохих мыслей и скрасить пребывание в стационаре», — рассказали организаторы.


Книги уже передали в стационары областного онкодиспансера и НИИ Онкологии. Также 400 книг для взрослых и детей отправились в НИИ Кардиологии и НИИ Медицинской генетики. Больше 300 книг организаторы решили отправить в Кожевниковский район, в ЦРБ и  поселковые библиотеки, 50 книг — в Роддом №1 г. Томска.


Оставшиеся книги в течение недели отправятся в детские и взрослые медицинские социальные учреждения, уже есть предварительная договоренность с Молчановским и Шегарским районами.


Отметим, проект «Розовая лента: знать, не бояться, быть рядом» работает в Томской области с 2017 года. Создатели хотят с помощью него повысить качество жизни людей, больных раком.


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ОНКОЛОГиЯ. Специальный проект Агентства новостей ТВ2 и фонда «Жизнь человека»



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