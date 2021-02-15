Томичи собрали больше трех тысяч книг для пациентов онкостационаров

Проект «Розовая лента» закончил сбор книг для стационаров Томского областного онкологического диспансера и НИИ Онкологии. Томичи и организации принесли в пункт сбора более трех тысяч книг, поэтому организаторы решили передать их и в другие медицинские и социальные учреждения. Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака и Международному дню дарения книг.

«Собрано 3200 книг, в том числе 650 книг для детей. Книги приносили томичи, а также собирали трудовые коллективы томских предприятий и организаций. Кроме этого, в акции приняли участие волонтерские объединения школ, органы территориального общественного самоуправления (ТОС), библиотеки. Отметим, что 9 томичей, подаривших книги, признались, что сами проходили лечение от онкологического заболевания и решили поддержать других онкобольных — книги помогают отвлечься от плохих мыслей и скрасить пребывание в стационаре», — рассказали организаторы.





Книги уже передали в стационары областного онкодиспансера и НИИ Онкологии. Также 400 книг для взрослых и детей отправились в НИИ Кардиологии и НИИ Медицинской генетики. Больше 300 книг организаторы решили отправить в Кожевниковский район, в ЦРБ и поселковые библиотеки, 50 книг — в Роддом №1 г. Томска.





Оставшиеся книги в течение недели отправятся в детские и взрослые медицинские социальные учреждения, уже есть предварительная договоренность с Молчановским и Шегарским районами.





Отметим, проект «Розовая лента: знать, не бояться, быть рядом» работает в Томской области с 2017 года. Создатели хотят с помощью него повысить качество жизни людей, больных раком.





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