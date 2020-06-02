Томичи собрали 4 млн рублей в помощь детям во время марафона «Обыкновенное чудо»

Томичи собрали четыре миллиона рублей в помощь тяжелобольным детям за время 14-го благотворительного марафона от фонда «Обыкновенное чудо». Марафон «Обыкновенное чудо. Цифровая перезагрузка» начался 1 марта и завершился 1 июня, некоторые мероприятия из-за пандемии пришлось перенести в онлайн.

Доброта и неравнодушие — вне изоляции. Это показал наш нынешний 14-ый благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» Томичи по-прежнему откликнулись на призыв о помощи и приняли участие в ежегодной масштабной акции. Более 90% средств пришли от онлайн пользователей, — рассказала президент фонда Светлана Григорьева. — Удалось помочь и тем детям, кому нужно было собрать 10 тысяч рублей на оплату тарифов и сборов за перелет к месту операции, как для Егора Евсеева из Нелюбино, и тем, кто нуждался в больших суммах.

В рамках марафона «Обыкновенное чудо» планировал провести около 30 мероприятий: ярмарки, концерты, спектакли и благотворительный турнир по мини-футболу. Но из-за пандемии часть мероприятий пришлось перенести в онлайн, а некоторые вовсе отменить. В проведении онлайн-марафона фонду помогли бывшая томичка и нынешняя жительница Хьюстона Анна Щелокова, Александр Постников, Юлий Буркин, группа Percussion Project и артисты Томской филармонии, которые сыграли 16 концертов в разных жанрах. Приняли участи и школьники из Богашево, собравшие на своем онлайн-концерте всех артистов, обычно выступающих на празднике «Обыкновенного чуда» в горсаду Томска. Традиционно в марафоне принял участие мэр Томска, аппарат и депутаты областного заксобрания, городская дума, сотрудники администраций Советского и Октябрьского района, а также несколько предприятий.

В таких необычных, «изоляционных», условиях мы выполнили главную задачу — удалось помочь почти всем детям, — добавила Светлана Григорьева. — 30 подопечных получили финансовую помощь, 20 по льготной цене смогли совершить авиаперелет благодаря совместной благотворительной программе с компанией S7. Осталось собрать деньги на лечение еще семи детей.

Одна из семи детей, которым не смогли оказать медицинскую помощь — годовалая Лера Ардышева с пороком сердце. Ребенку необходимо вылететь в Индию на консультацию по пересадке сердца, но из-за пандемии это невозможно. В помощь Лере удалось собрать половину из необходимых 800 тысяч рублей.





Светлана Григорьева призывает помочь ребенку и надеется, что как только авиасообщение восстановится, у малышки будет возможность вылететь на лечение. Желающие помочь Лере могут сделать это, перейдя по ссылке.



Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» с 2008 года помогает семьям с тяжелобольными детьми из Томска и Томской области. За годы работы фонду удалось собрать десятки миллионов рублей для лечения более 700 детей.