Томичи собирают спортинвернтарь, чтобы укомплектовать пять тренажерных залов в селах

Как рассказывают организаторы, с помощью собранного инвентаря они планируют оборудовать спортзалы в пяти селах Томской области. «Сам инвентарь будет отреставрирован и передан в спортивные секции сельских районов Томской области. Благодаря проекту будут полностью укомплектованы не менее 5 тренажерных залов в Томских сёлах», — говорят они.

Ассоциация «Томская сила» и Центр социальных инициатив запустили детскую благотворительною акцию «Спортивная мастерская». Ее суть заключается в сборе у томичей ненужного спортинвентаря взамен на абонементы в спортзал и подарки от партнеров.

Идея собирать и ремонтировать инвентарь, по их словам, принадлежит директору Центра социальных инициатив (ЦСИ) Михаилу Ковалеву. До этого он реализовал проект «Отцы и деды». Тогда на деньги гранта организаторы закупили тренажеры, которые менее травмоопасны, для мужчин от 60 лет и старше. Сейчас самому старшему участнику клуба 80 лет.





«Михаил совместно с пенсионерами обсудил идею создать спортивную мастерскую, в которой пожилые мужчины с руками" смогут вернуть к жизни устаревшее и неисправное спортивное оборудование и бесплатно комплектовать им спортивные и тренажерные залы сельских и городских школ, испытывающих сложности с финансирование. Для этих целей Михаил Ковалев подал заявку и победил в конкурсе Президентских грантов», — говорится в сообщении.





По словам Михаила, у многих людей дома есть бесхозные спортивные принадлежности: тренажёры, беговые дорожки, скамьи для пресса, гантели и штанги. Принимать это все будут в пунктах на базе ЦСИ, также организуют вывоз по городу.





«Во-первых, это развитие массового спорта для детей и молодёжи в малообеспеченных районах городских окраин и в сельской местности. Во-вторых, это полезная трудовая занятость мужчин пожилого возраста, которые готовы применить свои знания и умения для понятных им целей развития массового спорта. Пожилые люди хотели бы с пользой проводить своё время не только в спортивном зале, все они на пенсии, но ещё полны сил и обладают профессиональными навыками слесарей, сварщиков, наладчиков оборудования и готовы помогать молодым ребятам и девушкам приходить в спорт», — объясняет Михиал.





Организаторы говорят, что у них налажены контакты с учителями физкультуры, поэтому они знают о нуждах и смогут организовать благоустройство залов.