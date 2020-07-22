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22 июля,
2020
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Новости

Томичи смогут задать вопросы по поводу неисполнения судебных решений

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокурор Советского района Олег Фрикель совместно с областным уполномоченным по правам человека Еленой Карташовой проведут «горячую линию» по вопросам исполнения судебных решений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томичи смогут задать вопросы по поводу неисполнения судебных решений

Прокурор Советского района Олег Фрикель совместно с областным уполномоченным по правам человека Еленой Карташовой проведут «горячую линию» по вопросам исполнения судебных решений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


«Горячая линия» по вопросам нарушения прав взыскателей в связи с длительным неисполнением судебных решений пройдет 23 июля, с с 14.00 до 16.00. Звонки жителей будут приниматься по телефонам 8(3822)71-48-34 и 8-913-807-61-15. 

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