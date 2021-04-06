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06 апреля,
2021
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Новости

Томичи смогут задать вопросы об уборке снега в прямом эфире ЦУРа

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Центр управления регионом (ЦУР) проведет прямой эфир об уборке снега на улицах и дворах Томска. На вопросы томичей ответят представители мэрии и главы районов Томска.


«ЦУР и администрация Томска организовали диалог жителей с заместителем мэра города по благоустройству и главами районов Томска. Вместе поговорим о текущем состоянии томских дворов, системных проблемах и вариантах их решения», — говорится в анонсе.

Томичи смогут задать вопросы об уборке снега в прямом эфире ЦУРа

Эфир будет транслироваться в группе администрации и ЦУРа в соцсети «ВКонтакте» 6 апреля в 17.00.


Ранее в Томске поднимались, в том числе на заседаниях городской думы, вопросы о ненадлежащей уборке и вывозе снега, а вода из-за таяния снега в томских дворах залила проезжие части и тротуары.


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