Томичи смогут задать вопросы об уборке снега в прямом эфире ЦУРа

«ЦУР и администрация Томска организовали диалог жителей с заместителем мэра города по благоустройству и главами районов Томска. Вместе поговорим о текущем состоянии томских дворов, системных проблемах и вариантах их решения», — говорится в анонсе.

Центр управления регионом (ЦУР) проведет прямой эфир об уборке снега на улицах и дворах Томска. На вопросы томичей ответят представители мэрии и главы районов Томска.

Эфир будет транслироваться в группе администрации и ЦУРа в соцсети «ВКонтакте» 6 апреля в 17.00.





Ранее в Томске поднимались, в том числе на заседаниях городской думы, вопросы о ненадлежащей уборке и вывозе снега, а вода из-за таяния снега в томских дворах залила проезжие части и тротуары.





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