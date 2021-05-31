Томичи смогут увидеть спектакль «‎Любовь и голуби» на сцене театра Драмы

Спектакль «Любовь и голуби», главные роли в котором исполнили Жанна Эппле и Владимир Бегма, смогут увидеть томичи на сцене Театра Драмы.
«История простой сельской семьи Кузякиных, где отец семейства – Василий - страстно увлечен разведением голубей. Жизнь была спокойной и размеренной до одного случая, когда в жизни Васи появилась она - Раиса Захаровна – городская модница, взбалмошная и воодушевленная, светская львица. Их неожиданное знакомство переросло в курортный роман, а он, в свою очередь, повлек раскол в семействе Кузякиных. Были слезы, обиды, депрессия, чуть не закончившаяся драмой, но…жизнь расставляет все на свои места. Завораживающая лирическая комедия, не оставит равнодушным никого», — говорится в аннотации к спекталю.
Начало в 19:00
Стоимость билетов от 1 000 до 2 500 рублей
Предварительная продажа билетов:
- Театр Драмы (пл. Ленина, 4)
- ТРЦ "Изумрудный город" (пр. Комсомольский, 13б)
https://tomsk.kassy.ru/events/teatr/2-7967/hall/
Справки по телефону: 710-900
www.tomkoncert.ru