Томичи смогут увидеть спектакль «‎Любовь и голуби» на сцене театра Драмы

«История простой сельской семьи Кузякиных, где отец семейства – Василий - страстно увлечен разведением голубей. Жизнь была спокойной и размеренной до одного случая, когда в жизни Васи появилась она - Раиса Захаровна – городская модница, взбалмошная и воодушевленная, светская львица. Их неожиданное знакомство переросло в курортный роман, а он, в свою очередь, повлек раскол в семействе Кузякиных. Были слезы, обиды, депрессия, чуть не закончившаяся драмой, но…жизнь расставляет все на свои места. Завораживающая лирическая комедия, не оставит равнодушным никого», — говорится в аннотации к спекталю.

