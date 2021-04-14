Томичи смогут проверить количество антител после вакцинации от COVID-19

Вакцина «Спутник V» учит организм реагировать на S-белок коронавируса – это «шипы», с помощью которых вирион проникает в клетку. Анализ после прививки покажет уровень нейтрализующих антител к этому белку. Исследование проводится на тест-системе и оборудовании от швейцарской фирмы Roche.

В отделениях Лаборатории «Гемотест» в Томской области доступен анализ «После вакцинации от COVID-19» – он поможет проверить у себя наличие антител после прививки.

После получения второй дозы вакцины организму нужно время, чтобы выработать антитела. По этой причине сдавать анализ «После вакцинации от COVID-19» целесообразно минимум через неделю после второй дозы.



Этот анализ будет полезен и тем, кто не был вакцинирован, но успел переболеть COVID-19 – он поможет оценить иммунный ответ организма после болезни.



До 31 июля исследование «После вакцинации от COVID-19» доступно по специальной цене – 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения – 1 день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».



У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку – комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно. До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения – 1 день. Подробности – на странице исследования.



Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придет SMS-уведомление.





Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:



Томск

проспект Ленина, 124;

проспект Фрунзе, 130;

Студенческая, 3.



Стрежевой

4-й микрорайон, просп. Нефтяников, 406.







