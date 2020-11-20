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20 ноября,
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Томичи смогут присоединиться к онлайн-конкурсу «Частушки народов Республики Алтай»

Полина Диденко
Полина Диденко
1 день назад

До 28 ноября все желающие могут записать свое исполнение народных частушек и загрузить их в Инстаграм под хештегом #частушкинародовРА. Это конкурс не только для жителей Республики Алтай. Приветствуется участие и других регионов России с частушками их народов. Но оцениваться они будут в номинации гостей.

— Мы запустили этот конкурс в поддержку национальностей Алтая. Потому что в наше время дети плохо знают традиционную культуру. А в частушках народного исполнения сохраняются обычаи и история. Поэтому все и пройдет в Инстаграме, на платформе молодых, — объяснил директор «Улаганского районного центра развития культуры, ремесел и национальных видов спорта» Мерген Тельденов.

Цель конкурса — сохранение жанра шуточно-песенного искусства, донесение его до молодежи, поддержка развития уникального народного творчества. Поэтому ограничений по содержанию и тематике частушек нет, приветствуется все.


— Частушки всех народов похожи между собой. Везде есть шуточные, грустные, победные и так далее. Но алтайские поются через традиционный напев и чаще всего прославляют свои народы и свою землю. За пределами Республики о них мало кто знает. Этим они и интересны.


По словам Тельденова, задача организаторов —  поддержка и объединение народов Алтая и России, чтобы «между нами не было политических расхождений».


— Народы, традиции, обычаи, языки, территории — самое важное богатство нашей страны. И если мы будем уважать и распространять культуры друг друга и учить этому своих детей — тогда и будет объединение.

Конкурс проводится «Улаганским районным центром развития культуры, ремесел и национальных видов спорта» при поддержке Республиканского центра народного творчества Республики Алтай.

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