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09 сентября,
2020
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Новости

Томичи смогут поставить прививку от гриппа у торговых центров и в жилых микрорайонах

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Первые семь площадок мобильной акции «Защити себя от гриппа» будут работать в Томске 10, 11 и 12 сентября с 12 до 18 часов. 

Акция продлится до 3 октября, по специальному графику она будут организована в 11 точках областного центра.


В передвижных медицинских комплексах бесплатно привиться от гриппа сможет любой желающий. Вакцинация от гриппа проводится отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». Предварительно каждого пациента осмотрит врач.


«В этом году вакцинация от гриппа имеет особое значение: в период распространения коронавирусной инфекции она поможет уберечься от вероятности перекрестного инфицирования», — подчеркнул глава облздрава Сергей Дмитриев.


Прививку от гриппа оптимально сделать до начала сезонного подъема заболеваемости, чтобы организм мог полностью сформировать устойчивый иммунитет.


В рамках акции мобильные комплексы будут развернуты на площади Ново-Соборной, перед зданиями администрации Томской области, спортивной базы «Политехник», центра водных видов спорта «Звездный», торговых центров «Изумрудный город», «МираМикс», «Мегаполис», «Манеж» и «Лента», а также в микрорайонах «Южные ворота» и «Северный парк».

Томичи смогут поставить прививку от гриппа у торговых центров и в жилых микрорайонах

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