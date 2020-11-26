Томичи смогут посмотреть фильмы Международного кинофестиваля «Кино без барьеров» онлайн

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26 ноября в Москве открывается 10-й Международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров». Зрителей ждут лучшие российские и зарубежные полнометражные и короткометражные, игровые, документальные и анимационные фильмы, а также работы, снятые людьми с инвалидностью и при их непосредственном участии.

«В этом году мы вновь собрали для вас уникальную кинопрограмму: в ней есть и дебютные работы, и победители знаменитых мировых фестивалей, — пишут организаторы на сайте фестиваля. — Всего наши зрители смогут увидеть почти 80 фильмов, посвящённых людям с разными формами инвалидности. Мы верим, что каждый сможет найти в программе что-то близкое и важное для себя».

Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Кино без барьеров»

Из-за сложной эпидситуации организаторы решили провести кинофестиваль в гибиридном формате — онлайн и офлайн. Впервые, помимо традиционных кинопоказов, организаторы подготовили насыщенную онлайн-программу, чтобы зрители из любой точки страны и мира могли стать участниками этого события. Все фильмы будут снабжены русскими субтитрами, а также тифлокомментированием.

Бесплатные онлайн-показы, а также церемония открытия, дискуссии и мастер-классы пройдут с 26 по 30 ноября на сайте кинофестиваля. Чтобы получить доступ к фильмам, необходимо зарегистрироваться. К трансляциям дискуссий на сайте и на YouTube можно будет подключиться в свободном режиме, на мастер-классы будет открыта дополнительная регистрация. Дискуссии и мастер-классы будут сопровождаться переводом на жестовый язык. Их расписание можно посмотреть на сайте фестиваля.

Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Кино без барьеров»

На онлайн-показах будут представлены как уже известные картины, так и новые работы. Например, неожиданно для создателей ставший хитом 2019 года трагикомедийный фильм «Арахисовый сокол» со звездами Голливуда Шайа ЛаБафом и Дакотой Джонсон. Это реальная история парня с синдромом Дауна, которая вдохновила тысячи людей. Исполнитель главной роли Зак Готтзаген стал первым в мире человеком с синдромом Дауна, который получил профильное актерское образование. Также на кинофестивале покажут лучший фильм для детей по версии Международного фестиваля в Торонто «Охотники на ведьм» о храбром мальчике с ДЦП; захватывающую историю любви «Себе на уме» о парне с аутизмом и много других кинолент, завоевавших мировое признание.

В 2020 году на участие в фестивале «Кино без барьеров» пришло рекордное количество заявок: более 900 фильмов из 56 стран. Из них организаторы отобрали 50 лучших картин, которые будут соревноваться в 15 номинациях: лучший фильм, ломающий стереотипы; самый жизнеутверждающий фильм; лучший фильм о правах людей с инвалидностью; лучшая актриса и актер и другие.

Фото: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Кино без барьеров»

Денис Роза, директор кинофестиваля «Кино без барьеров» и РООИ «Перспектива»: «Хоть мы и говорим, что фестиваль посвящен фильмам о людях с инвалидностью, на самом деле, он просто о людях – об их таких непохожих судьбах, взаимоотношениях и переживаниях, и, конечно, о любви. В этом и есть главная миссия нашего кинофестиваля – показать, что люди с инвалидностью ничем не отличаются от других людей: они также хотят жить активно и интересно, влюбляться, дружить и творить».

Кинофестиваль проводится Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» уже 20 лет. За время существования фестиваля зрители увидели более 700 фильмов со всего мира: США, Канады, Германии, Франции, Новой Зеландии и многих других. Только в Москве на фестивальных показах побывало более 25 000 человек.

Владимир Герчиков, режиссёр, сценарист и продюсер, член Российской академии кинематографических искусств «Ника»: «Когда я смотрю фильмы фестиваля "Кино без Барьеров", то всегда думаю о великой силе кино. Снимаясь в фильмах, люди очень трудной судьбы забывают о боли и горе, они преображаются, и нас, зрителей, заставляют принимать мир во всей его полноте».