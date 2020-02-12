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12 февраля,
2020
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Томичи смогут получить бесплатные консультации у юристов ТГУ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники Юридического института ТГУ участвуют во всероссийском проекте «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России», который посвящен оказанию бесплатной юридической помощи, а также правовому просвещению населения и проводится при поддержке Фонда демократии Организации Объединённых Наций и Центра развития юридических клиник. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Томичи смогут получить бесплатные консультации у юристов ТГУ

С ноября 2019 года жители Томска и Северска могут получить бесплатную юридическую помощь в форме консультирования по правовым вопросам и составления проектов документов правового характера (например, исковых заявлений), а также в форме осуществления представительства в суде по гражданским и административным делам. Юридическая помощь оказывается студентами старших курсов Юридического института Томского государственного университета, действующими под руководством квалифицированных юристов – преподавателей ЮИ ТГУ и практикующих адвокатов.


Обратиться за бесплатной юридической помощью можно в Центр клинических методов обучения (юридическую клинику) ЮИ ТГУ по адресу: Томск, Московский тракт, 8, ауд. 104. Записаться на прием можно по телефону: (3822) 78-35-78.


Кроме того, жители Томска смогут поучаствовать в интерактивных занятиях по повышению правовой грамотности, проводимых клиниками правового просвещения «Живое право».


Студенты-юристы бесплатно проведут занятия по актуальным правовым вопросам, а полученные знания и навыки обязательно пригодятся вам в реальной жизни. 


Занятия начнутся с марта 2020 года.  Для записи на занятия необходимо обратиться по телефону: (3822) 78-35-78.

С расписанием и темами предстоящих занятий можно ознакомиться тут.

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