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15 апреля,
2020
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Томичи смогут получить бесплатную психологическую консультацию

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ запускает бесплатную горячую линию по психологическому консультированию. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского медицинского центра.

Томичи смогут получить бесплатную психологическую консультацию

Как сообщил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Николай Бохан, горячая линия запущена в связи с введением режима самоизоляции и возможным возникновением в данной ситуации психоэмоционального напряжения, тревожных состояний, фобий, опасений или иных невротических расстройств.


Квалифицированные консультации по телефону будут оказывать ведущие специалисты НИИ – практикующие психологи, психотерапевты.


Бесплатный номер телефона 8-800-250-81-91 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

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