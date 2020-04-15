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15 апреля,
2020
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Новости

Томичи смогут накормить волонтеров-медиков через приложение о доставке молока

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

При помощи приложения о доставке продуктов «iMilk» компании «Деревенское молочко» можно будет накормить волонтеров-медиков, которые помогают нуждающимся томичам.  Информация об акции «Закажи другому» появилась на официальном сайте компании.

Томичи смогут накормить волонтеров-медиков через приложение о доставке молока

Любой томич, заказывая молочные продукты себе на сайте или в приложении, может сделать отдельный заказ на любую сумму для волонтерского штаба, не оплачивая доставку. Для этого при заполнении формы необходимо в комментарии указать «для волонтеров-медиков», и вписать адрес г. Томск, Московский тракт, 2, стр.7, блок А, 2-й этаж, аудитория № 205. Заказ волонтерам-медикам будет доставлен бесплатно.

«Сегодня многие люди, находящиеся в самоизоляции, хотели бы оказать посильную помощь волонтерам, которые помогают нуждающимся томичам. Но как это сделать, не покидая квартиры? Можно накормить волонтеров-медиков полезными продуктами, сделав заказ в iMilk. Мы надеемся на поддержку горожан в этой акции. Получив в качестве перекуса творог со сметаной волонтер не просто поест, но и почувствует поддержку томичей, — приводятся слова директора компании «Деревенское молочко» Артёма Багреева.

Все «свободные заказы» будут доставляться в штаб, куда волонтеры в течение дня смогут заехать и подкрепиться.

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