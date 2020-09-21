Томичи смогут наблюдать в ночном небе полет Международной космической станции

С 20 сентября по 10 октября жители России смогут увидеть в ночном небе полет Международной космической станции, сообщает «Роскосмос». Томичи смогут наблюдать станцию в разные дни в часы с 19:44 до 22:11.
В разных регионах и городах страны МКС будет видно в разное время, рассчитать его можно на сайте Heavens-Above. По данным сайта, 21 сентября в Томске станцию будет видно с 21:16:55 до 21:19:33, а 22 сентября — с 20:29:52 до 20:34:06.
Международная космическая станция — крупнейший международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Сегодня МКС представляет собой совместный проект, в котором участвуют космические агентства России, США, Японии, Канады и стран Европы.
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