Томичи смогут бесплатно консультироваться с врачами онлайн

До 30 апреля 2020 года срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров через телемедицинский сервис SmartMed будут доступны бесплатно без ограничений всем жителям России.





МТС и «МЕДСИ» запустили медицинский сервис SmartMed в апреле 2018 года. Сервис сочетает возможности телемедицины, записи на очный прием и безопасного хранения медицинской истории пациента. Для срочных онлайн-консультаций в сервисе работают дежурный терапевт и педиатр, для плановых онлайн-приемов – врачи более 15 специальностей, в том числе кардиологи, пульмонологи и неврологи.





Сейчас абоненты любых операторов связи из любой точки страны смогут бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник «МЕДСИ» через приложение SmartMed для iOS или Android или на сайте smartmed.pro. Количество срочных онлайн-консультаций не ограничено.





Чтобы связаться с врачом, необходимо установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». В сервисе также можно зарегистрировать ребенка. Для детей будет доступна опция «Дежурный педиатр», которая также предоставляется бесплатно до конца апреля 2020 года.





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