Томичи смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

Томская область присоединится к акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Мобильные пункты тестирования будут работать в разных районах региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

25 и 26 сентября любой желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильных комплексах, которые будут располагаться в Томске, Асине и селе Мельниково Шегарского района.





«Так, 25 сентября, с 12 до 18 часов пройти тестирование можно у торгового центра «Персональ» Томска (пр. Кирова, 65), на площади Районного управления связи с. Мельниково Шегарского района (ул. Московская, 21). 26 сентября в то же время – в городе Асино на площади Ленина около детской школы искусств (ул. Ленина, 40)», — говорится в сообщении.





Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест оказался положительным.





Кроме того, в рамках акции для сотрудников первичного звена, практикующих инфекционистов и эпидемиологов региона пройдет онлайн-семинар по теме ранней диагностике заболевания, методах лечения и мотивации пациентов на своевременное обследование.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.