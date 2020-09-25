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25 сентября,
2020
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Новости

Томичи смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская область присоединится к акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Мобильные пункты тестирования будут работать в разных районах региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Томичи смогут анонимно сдать тест на ВИЧ
Фото: предоставлено организаторами акции

25 и 26 сентября любой желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильных комплексах, которые будут располагаться в Томске, Асине и селе Мельниково Шегарского района.


«Так, 25 сентября, с 12 до 18 часов пройти тестирование можно у торгового центра «Персональ» Томска (пр. Кирова, 65), на площади Районного управления связи с. Мельниково Шегарского района (ул. Московская, 21). 26 сентября в то же время – в городе Асино на площади Ленина около детской школы искусств (ул. Ленина, 40)», — говорится в сообщении.


Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест оказался положительным.


Кроме того, в рамках акции для сотрудников первичного звена, практикующих инфекционистов и эпидемиологов региона пройдет онлайн-семинар по теме ранней диагностике заболевания, методах лечения и мотивации пациентов на своевременное обследование.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Томичи смогут анонимно сдать тест на ВИЧ
Фото: предоставлено организаторами акции

Отмечается, что маршрут экспедиции, которая началась 26 июня в Калининградской области, уже составил 71 448 километр по территориям 27 из 45 регионов-участников. Тест на ВИЧ в мобильных пунктах сдали 16 258 человек. Акция завершится в ноябре в республике Татарстан.

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