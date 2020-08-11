Добрые новости
11 августа,
2020
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Новости

Томичи с онкологией жалуются на отсутствие льготных лекарств в аптеке

Александр Мазуров
Александр Мазуров
2 часа назад

Томичка опубликовала пост в паблике Черный список, где пожаловалась на регулярное отсутствие льготных лекарств в аптеке. Женщина уже месяц не может получить Аромазин, применяемый для лечения рака молочной железы. По ее словам, очередь на лекарство перевалила за 800 человек, а персонал аптеки не знает, когда можно будет получить необходимое лекарство. 

Томичи с онкологией жалуются на отсутствие льготных лекарств в аптеке

Раньше такие ситуации тоже были. В прошлый раз никуда не обращались. В этот раз пыталась связаться с департаментом здравоохранения, как сказали в аптеке, но телефоны не отвечают. Также в аптеке сказали, что очередь не двигается, закупок не было, и когда будут, неизвестно.

Людям с онкологией такие лекарства нужно принимать на постоянной основе без перерывов. Если необходимого лекарства не оказалось в аптеке, его обязаны предоставить в течение 10 рабочих дней  или 15, если препарат выписан по решению врачебной комиссии (приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»). По словам женщины, в Томске необходимые лекарства задерживают уже месяц.

Под публикацией в Черном списке отписались и другие люди, не получающие лекарства долгое время:

Томичи с онкологией жалуются на отсутствие льготных лекарств в аптеке
Томичи с онкологией жалуются на отсутствие льготных лекарств в аптеке

Не можем получить Методжект. Это противоопухолевый препарат. Ставить мне надо каждую неделю. Если пропустить, можно вылететь из ремиссии. Рецепт был выписан еще 06.07.20! В департаменте один ответ: «Ждите, идет закупка». Неделю назад сказали, что закупили, но из аптеки до сих пор не звонили...

Томичи с онкологией жалуются на отсутствие льготных лекарств в аптеке

Лекарство называется Лейкеран. После Нового года пенсионерке приходится покупать самой, так как в департаменте находят сто причин, почему не могут обеспечивать этим лекарством... Приходится обзванивать все аптеки России и заказывать. Это просто ужас какой-то. Поставщики подводят, завод не работает...

Томичи с онкологией жалуются на отсутствие льготных лекарств в аптеке

Томские льготники также не могут бесплатно получить препарат сегидрин, которые принимается при лечении онкологических заболеваний.


Контракт на поставку сегидрина (гидразина сульфата) департамент здравоохранения Томской области заключил в конце 2019 года с пермской фирмой «Фармлайф». Согласно условиям контракта, в марте «Фармлайф» должна была поставить на Областной аптечный склад 12 500 таблеток сегидрина. Это 250 упаковок. Сумма контракта составила 898 тысяч рублей, упаковка обошлась в 3200 рублей.


Лекарства поступили на склад 2 марта. Срок контракта истек 30 июня. Нового конкурса на поставку сегидрина в этом году на сайте Госзакупок редакция ТВ2 не обнаружила. 

Запрос на комментарий отправлен в департамент здравоохранения Томской области.


В целом в 2020 году Томская область потратит 1,2 млрд рублей на закупку льготных лекарств.


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