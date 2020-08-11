Томичи с онкологией жалуются на отсутствие льготных лекарств в аптеке

Томичка опубликовала пост в паблике Черный список , где пожаловалась на регулярное отсутствие льготных лекарств в аптеке. Женщина уже месяц не может получить Аромазин, применяемый для лечения рака молочной железы. По ее словам, очередь на лекарство перевалила за 800 человек, а персонал аптеки не знает, когда можно будет получить необходимое лекарство.

Раньше такие ситуации тоже были. В прошлый раз никуда не обращались. В этот раз пыталась связаться с департаментом здравоохранения, как сказали в аптеке, но телефоны не отвечают. Также в аптеке сказали, что очередь не двигается, закупок не было, и когда будут, неизвестно.

Людям с онкологией такие лекарства нужно принимать на постоянной основе без перерывов. Если необходимого лекарства не оказалось в аптеке, его обязаны предоставить в течение 10 рабочих дней или 15, если препарат выписан по решению врачебной комиссии (приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»). По словам женщины, в Томске необходимые лекарства задерживают уже месяц. Под публикацией в Черном списке отписались и другие люди, не получающие лекарства долгое время:

Не можем получить Методжект. Это противоопухолевый препарат. Ставить мне надо каждую неделю. Если пропустить, можно вылететь из ремиссии. Рецепт был выписан еще 06.07.20! В департаменте один ответ: «Ждите, идет закупка». Неделю назад сказали, что закупили, но из аптеки до сих пор не звонили...

Лекарство называется Лейкеран. После Нового года пенсионерке приходится покупать самой, так как в департаменте находят сто причин, почему не могут обеспечивать этим лекарством... Приходится обзванивать все аптеки России и заказывать. Это просто ужас какой-то. Поставщики подводят, завод не работает...

Томские льготники также не могут бесплатно получить препарат сегидрин, которые принимается при лечении онкологических заболеваний.





Контракт на поставку сегидрина (гидразина сульфата) департамент здравоохранения Томской области заключил в конце 2019 года с пермской фирмой «Фармлайф». Согласно условиям контракта, в марте «Фармлайф» должна была поставить на Областной аптечный склад 12 500 таблеток сегидрина. Это 250 упаковок. Сумма контракта составила 898 тысяч рублей, упаковка обошлась в 3200 рублей.





Лекарства поступили на склад 2 марта. Срок контракта истек 30 июня. Нового конкурса на поставку сегидрина в этом году на сайте Госзакупок редакция ТВ2 не обнаружила.

