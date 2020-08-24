Томичи с онкологией остались без льготных лекарств
Льготные лекарства для томичей с онкологией не могут закупить из-за отсутствия предложений от поставщиков, сообщили ТВ2 в облздраве. Ранее томичи жаловались на регулярное отсутствие льготных лекарств. Больше месяца томичи не могли получить Аромазин, необходимый для лечения рака молочной железы.
Очередь на лекарство перевалила за 800 человек, а персонал аптеки не знает, когда можно будет получить необходимое лекарство.
Людям с онкологией лекарства нужно принимать на постоянной основе без перерывов. Если необходимого лекарства не оказалось в аптеке, его обязаны предоставить в течение 10 рабочих дней или 15, если препарат выписан по решению врачебной комиссии.
По словам председателя комитета лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Елены Потягайловой, для закупки Аромазина в июле 2020 года размещался аукцион, который не состоялся по причине отсутствия предложений от поставщиков. В конце июля объявили аукцион повторно, препарат ожидают только в конце августа.
Не можем получить Методжект. Это противоопухолевый препарат. Ставить мне надо каждую неделю. Если пропустить, можно вылететь из ремиссии. Рецепт был выписан еще 06.07.20! В департаменте один ответ: «Ждите, идет закупка». Неделю назад сказали, что закупили, но из аптеки до сих пор не звонили...
В департаменте здравоохранения рассказали, что в июле 2020 года через аукцион была закуплена одна из дозировок Методжекта. Сейчас специалисты ожидают поставку препарата в аптеки.
Лекарство называется Лейкеран. После Нового года пенсионерке приходится покупать самой, так как в департаменте находят сто причин, почему не могут обеспечивать этим лекарством... Приходится обзванивать все аптеки России и заказывать. Это просто ужас какой-то. Поставщики подводят, завод не работает...
Лейкеран для льготников, по словам специалистов департамента, уже есть в аптеках.
Томские льготники также не могут бесплатно получить препарат сегидрин, которые принимается при лечении онкологических заболеваний.
Контракт на поставку сегидрина (гидразина сульфата) департамент здравоохранения Томской области заключил в конце 2019 года с пермской фирмой «Фармлайф». Согласно условиям контракта, в марте «Фармлайф» должна была поставить на Областной аптечный склад 12 500 таблеток сегидрина. Это 250 упаковок. Сумма контракта составила 898 тысяч рублей, упаковка обошлась в 3200 рублей.
Лекарства поступили на склад 2 марта. Срок контракта истек 30 июня. Нового конкурса на поставку сегидрина в этом году на сайте Госзакупок редакция ТВ2 не обнаружила.
В целом в 2020 году Томская область потратит 1,2 млрд рублей на закупку льготных лекарств.
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