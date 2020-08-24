Томичи с онкологией остались без льготных лекарств

Льготные лекарства для томичей с онкологией не могут закупить из-за отсутствия предложений от поставщиков, сообщили ТВ2 в облздраве. Ранее томичи жаловались на регулярное отсутствие льготных лекарств. Больше месяца томичи не могли получить Аромазин, необходимый для лечения рака молочной железы.

Очередь на лекарство перевалила за 800 человек, а персонал аптеки не знает, когда можно будет получить необходимое лекарство.





Людям с онкологией лекарства нужно принимать на постоянной основе без перерывов. Если необходимого лекарства не оказалось в аптеке, его обязаны предоставить в течение 10 рабочих дней или 15, если препарат выписан по решению врачебной комиссии.





По словам председателя комитета лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Елены Потягайловой, для закупки Аромазина в июле 2020 года размещался аукцион, который не состоялся по причине отсутствия предложений от поставщиков. В конце июля объявили аукцион повторно, препарат ожидают только в конце августа.