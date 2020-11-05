Добрые новости
05 ноября,
2020
1
фото
Новости

Томичи с коронавирусом смогут онлайн передать информацию о контактных лицах

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области заработал онлайн-сервис для контактных с COVID-19. Узнавшие о положительном результате на COVID-19 могут оставить сведения о себе и контактных с ними лиц через онлайн-сервис Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области, заполнив онлайн-анкету на сайте  https://tabletka.online.


Сведения онлайн-сервиса будут передаваться в управление Роспотребнадзора и медицинские организации Томской области для оперативного реагирования.

Томичи с коронавирусом смогут онлайн передать информацию о контактных лицах

«Сейчас на горячую линию департамента здравоохранения по коронавирусной инфекции в сутки поступает до 4 тысяч звонков, часть из них — от людей, узнавших о положительном результате теста на новую коронавирусную инфекцию или контактных лиц. Для удобства жителей области и чтобы разгрузить горячую линию, мы разработали онлайн-анкету для самостоятельного заполнения. Теперь людям не придется тратить время на то, чтобы дозваниваться и передавать информацию о себе», — отметила директор Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светлана Малахова.


В частности, в анкете указываются контактные данные, медицинская организация, где обслуживается пациент, наличие или отсутствие симптомов заболевания.


В настоящее время в Томской области коронавирусом болеют 4500 человек. Выявлен ковид-19 за все время был у 13 тысяч томичей.


Анкета для получивших положительный тест на COVID-19


Анкета для контактных лиц с заболевшими COVID-19

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.