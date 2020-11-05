Томичи с коронавирусом смогут онлайн передать информацию о контактных лицах

В Томской области заработал онлайн-сервис для контактных с COVID-19. Узнавшие о положительном результате на COVID-19 могут оставить сведения о себе и контактных с ними лиц через онлайн-сервис Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области, заполнив онлайн-анкету на сайте https://tabletka.online.





Сведения онлайн-сервиса будут передаваться в управление Роспотребнадзора и медицинские организации Томской области для оперативного реагирования.