Томичи с коронавирусом смогут онлайн передать информацию о контактных лицах

В Томской области заработал онлайн-сервис для контактных с COVID-19. Узнавшие о положительном результате на COVID-19 могут оставить сведения о себе и контактных с ними лиц через онлайн-сервис Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области, заполнив онлайн-анкету на сайте https://tabletka.online.
Сведения онлайн-сервиса будут передаваться в управление Роспотребнадзора и медицинские организации Томской области для оперативного реагирования.
«Сейчас на горячую линию департамента здравоохранения по коронавирусной инфекции в сутки поступает до 4 тысяч звонков, часть из них — от людей, узнавших о положительном результате теста на новую коронавирусную инфекцию или контактных лиц. Для удобства жителей области и чтобы разгрузить горячую линию, мы разработали онлайн-анкету для самостоятельного заполнения. Теперь людям не придется тратить время на то, чтобы дозваниваться и передавать информацию о себе», — отметила директор Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светлана Малахова.
В частности, в анкете указываются контактные данные, медицинская организация, где обслуживается пациент, наличие или отсутствие симптомов заболевания.
В настоящее время в Томской области коронавирусом болеют 4500 человек. Выявлен ковид-19 за все время был у 13 тысяч томичей.
Анкета для получивших положительный тест на COVID-19
Анкета для контактных лиц с заболевшими COVID-19