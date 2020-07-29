Добрые новости
29 июля,
2020
1
фото
Новости

Томичи с инвалидностью смогут пожаловаться на недоступность медицинской помощи

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

28 июля в Томске пройдет «прямая линия» по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью на доступную и квалифицированную медицинскую помощь. Ее проведут томский омбудсмен Елена Карташова и главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Томской области» Вячеслав Перминов. Об этом сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

Томичи с инвалидностью смогут пожаловаться на недоступность медицинской помощи

С 10.00 до 12.00 они будут отвечать на звонки по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью на доступную и квалифицированную медицинскую помощь. Звонить можно по тел. (3822) 40-33-04 или 8-913-807-61-15.


«На вопросы жителей области с ограниченными возможностями здоровья по тел. (3822) 51-39-97 также будет готова ответить начальник отдела организации медицинской помощи Бабухадия Екатерина», — говорится в сообщении.


Вопросы можно отправить заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru или ombudsman@ombudsman.tomsk.ru.


Отмечается, что также консультацию специалистов Главного бюро МСЭ по вопросам медико-социальной экспертизы можно получить по телефону «горячей линии» (3822) 401-600.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.