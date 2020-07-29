Томичи с инвалидностью смогут пожаловаться на недоступность медицинской помощи

28 июля в Томске пройдет «прямая линия» по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью на доступную и квалифицированную медицинскую помощь. Ее проведут томский омбудсмен Елена Карташова и главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Томской области» Вячеслав Перминов. Об этом сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

С 10.00 до 12.00 они будут отвечать на звонки по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью на доступную и квалифицированную медицинскую помощь. Звонить можно по тел. (3822) 40-33-04 или 8-913-807-61-15.





«На вопросы жителей области с ограниченными возможностями здоровья по тел. (3822) 51-39-97 также будет готова ответить начальник отдела организации медицинской помощи Бабухадия Екатерина», — говорится в сообщении.





Вопросы можно отправить заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru или ombudsman@ombudsman.tomsk.ru.





Отмечается, что также консультацию специалистов Главного бюро МСЭ по вопросам медико-социальной экспертизы можно получить по телефону «горячей линии» (3822) 401-600.