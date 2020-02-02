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02 февраля,
2020
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Новости

Томичи с февраля должны будут получать справку при увольнении

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С февраля вступили в силу новые стандарты Минтруда, касающиеся увольнений. Сотрудникам при увольнении начнут выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-РВ. В этой справке будет содержаться информация о периоде работы в конкретной компании. Фактически форма СТД-Р будет аналогом выписки из трудовой книжки. Об этом пишут «Известия». 

Томичи с февраля должны будут получать справку при увольнении

Сообщается, что все работодатели  до 1 июля 2020 года должны уведомить работников об изменениях в законодательстве. Работники до конца года — подать письменное заявление о выборе электронной или бумажной трудовой книжки.


«Если работник не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжит вести его трудовую в бумажном виде.

При этом сведения по форме СТД-Р будут выдаваться работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении», — отметили в ведомстве. 


В настоящее время приказ Минтруда России о форме СТД-Р находится на госрегистрации в Минюсте России.


Напомним, в России переход на электронные трудовые книжки начался 1 января. Информация о трудовой деятельности, стаже, занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора каждого сотрудника будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России. Работодатели должны до конца года проинформировать сотрудников о введении электронных книжек, чтобы они сделали выбор между носителями. У тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.


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