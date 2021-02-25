Томичи, проживающие в домах с менее чем пятью квартирами, смогут перестать платить за капремонт

Депутаты областной Думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому жители домов с менее чем пятью квартирами могут не платить за капремонт. Ранее это правило распространялось на дома, где расположены менее трех квартир.



По словам заместителя губернатора Евгения Паршуто, сейчас региональная программа капремонта включает 131 малоквартирный дом с количеством квартир менее пяти общей площадью 41,8 тысячи квадратных метров. Ежегодное начисление взносов на ремонт по этим домам составляет примерно 20 тысяч рублей в расчете на один дом.



«Внесение изменений освободит собственников от обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт. В случае исключения таких домов из региональной программы средства, внесенные собственниками помещений таких домов в фонд капремонта, будут им возвращены», — сказал замгубернатора Евгений Паршуто.





Он отметил, что капремонт в таких домах зачастую выполняется за счет собственных средств.







«Люди, проживающие в таких домах, называют взносы на капремонт дополнительным налогом, так как сейчас они выполняют работы за своей счет. Вместе с тем, в программе капремонта работы в малоквартирных домах стоят на 2037-2058 годы, люди этого ремонта просто не дождутся», — сказал депутат облдумы Сергей Автомонов.





В случае принятия поправок во втором чтении, средства, внесенные собственниками помещений малоквартирных домов в фонд капремонта, будут возвращены им в полном объеме.





По данным областного парламента, региональная программа капитального ремонта включает 131 дом с количеством квартир менее пяти общей площадью 41,8 тыс. кв.м. Ежегодное начисление взносов на капремонт по этим домам суммарно составляет 2,7 млн рублей.