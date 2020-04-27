Томичи провели виртуальный пикет «против ядерной свалки» в Северске

Участники томского объединения «Мы за Чистый мир» провели виртуальный пикет «против ядерной свалки» в Северске. Также активисты создали петицию, в которой потребовали общественного обсуждения готовящегося ввоза ядерных веществ.

По словам активистов, поводом для действий стало то, что «Росатом» готовится привезти из Франции в Северск несколько тысяч тонн радиоактивного сырья – обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Компания уверяет, что это ценное и безопасное сырье, экологи же называют его ядерными отходами и пытаются остановить ввоз. В Северске ОГФУ планируют очистить от вредных примесей и обогатить, а после перевезти обратно во Францию. В России при этом останутся только отходы, которые атомщики обещают использовать в будущем.

Хотим ясно дать понять обществу и руководству региона и СХК: активисты не против ввоза. Возможно, отработавшее ядерное топливо станет сырьем и будет переработано. Но сейчас нет никакой достоверной информации. Наша цель – получить от «СХК» и областной администрации достоверные сведения, что будет ввезено, с какой целью, как осуществляется финансирование этой деятельности, – комментирует ТВ2 активистка Анна Герман. – И мы точно против свалки и примитивного складирования урановых хвостов на территории области. Даже если отходы будут просто захоронены, какие меры для обеспечения безопасности этого процесса будут предприняты?

Для проведения виртуального пикета в группе объединения «Мы за Чистый мир» создали альбом, куда каждый делающий может загрузить свое фото с плакатом. По данным на 27 апреля, во флешмобе приняли участие 12 человек.

Также экоактивисты создали петицию с названием «Нужны ли Томску радиоактивные отходы из других стран». Авторы петиции выражают сомнение в том, что ввоз ОГФУ будет выгоден для Томской области, и требуют от «Росатома» диалога.





«Нас возмущает отсутствие достоверной информации о том, что сейчас происходит на СХК, о действительных планах корпорации «Росатом». Мы требуем диалога с общественностью по подобным вопросам, касающимся каждого жителя нашего региона, — говорится в тексте петиции. — Мы хотим узнавать о ввозе отходов не из журналистских расследований, а от официальных представителей власти».





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