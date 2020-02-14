Томичи против восьмиэтажного дома в границах исторического поселения

В администрации Ленинского района прошли публичные слушания о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования участка по ул. Водяная 18а. Это территория, на которой ранее располагался рыбный завод.

Городской департамент архитектуры, в свою очередь, обратился в областной комитет по охране объектов культурного наследия с запросом по поводу строительства многоэтажного здания на данном участке, на что был получен ответ, что комитет считает невозможным согласовать разрешение. Дело в том, что участок частично расположен в зоне охраны объектов культурного наследия «ЗРР 1-56», в границах которого разрешена усадебная застройка с предельной высотой 9 метров до карниза и 12 метров до конька.

Помимо этого, участок целиком входит в границы исторического поселения, которые были утверждены на недавнем (16.01.2020) заседании научно-методическоого совета при Министерстве культуры в Москве. Это означает, что в скором времени эти ограничения начнут распространяться на весь участок, а не только на его часть. Все эти доводы были озвучены собственниками земельных участков на публичных слушаниях. Большинство участников слушаний проголосовало против согласования.





«Границы исторического поселения утверждены в Москве, и в скором времени внутри них начнут действовать строгие регламенты параметров застройки. 8-этажное здание внутри квартала очевидно не вписывается в окружающую застройку, - сказала Эмилия Липчук, проживающая на соседнем земельном участке. — Областной комитет против согласования, жители смежных участков тоже. На слушаниях нам сказали, что окончательное решение будет приниматься на комиссии по землепользованию и застройки. Мы надеемся, что здравый смысл возобладает, и комиссия заявку застройщика не одобрит. Потому что эти изменения в скором времени вступят в противоречие с новыми ограничениями. Согласно проекту границ исторического поселения, земельный участок находится в зоне традиционной малоэтажной деревянной застройки».





Отметим, что ранее юыли попытки изменения регламентов внутри уже утвержденных границ исторического поселения. Например, на территории ограниченной ул. Дальне-Ключевская – Набережная озера – Водяная – пер. Заозерный и на участке по пр. Ленина, 97/1. Складывается впечатление, что в то время, как в Минкультуры идет процесс согласования и утверждения проекта границ исторического, городские власти решили быстро принять ряд решений, которые позволят застолбить территории под новую застройку в исторических районах города.





Напомним, что еще год назад Владимир Путин поручил губернатору Томской области Сергею Жвачкину провести мероприятия для обеспечения сохранности объектов культуры, сообщается в документе на сайте Кремля. «Администрации Томской области совместно с Минкультуры России обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения», — говорилось в поручении президента.