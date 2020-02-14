Томичи против восьмиэтажного дома в границах исторического поселения
В администрации Ленинского района прошли публичные слушания о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования участка по ул. Водяная 18а. Это территория, на которой ранее располагался рыбный завод.
Согласно приложенной документации заявителя (ООО «АКФЭС»), на территории земельного участка предполагается строительство восьмиэтажного жилого многоквартирного дома на 133 квартиры.
Городской департамент архитектуры, в свою очередь, обратился в областной комитет по охране объектов культурного наследия с запросом по поводу строительства многоэтажного здания на данном участке, на что был получен ответ, что комитет считает невозможным согласовать разрешение. Дело в том, что участок частично расположен в зоне охраны объектов культурного наследия «ЗРР 1-56», в границах которого разрешена усадебная застройка с предельной высотой 9 метров до карниза и 12 метров до конька.
Помимо этого, участок целиком входит в границы исторического поселения, которые были утверждены на недавнем (16.01.2020) заседании научно-методическоого совета при Министерстве культуры в Москве. Это означает, что в скором времени эти ограничения начнут распространяться на весь участок, а не только на его часть. Все эти доводы были озвучены собственниками земельных участков на публичных слушаниях. Большинство участников слушаний проголосовало против согласования.
«Границы исторического поселения утверждены в Москве, и в скором времени внутри них начнут действовать строгие регламенты параметров застройки. 8-этажное здание внутри квартала очевидно не вписывается в окружающую застройку, - сказала Эмилия Липчук, проживающая на соседнем земельном участке. — Областной комитет против согласования, жители смежных участков тоже. На слушаниях нам сказали, что окончательное решение будет приниматься на комиссии по землепользованию и застройки. Мы надеемся, что здравый смысл возобладает, и комиссия заявку застройщика не одобрит. Потому что эти изменения в скором времени вступят в противоречие с новыми ограничениями. Согласно проекту границ исторического поселения, земельный участок находится в зоне традиционной малоэтажной деревянной застройки».
Отметим, что ранее юыли попытки изменения регламентов внутри уже утвержденных границ исторического поселения. Например, на территории ограниченной ул. Дальне-Ключевская – Набережная озера – Водяная – пер. Заозерный и на участке по пр. Ленина, 97/1. Складывается впечатление, что в то время, как в Минкультуры идет процесс согласования и утверждения проекта границ исторического, городские власти решили быстро принять ряд решений, которые позволят застолбить территории под новую застройку в исторических районах города.
Напомним, что еще год назад Владимир Путин поручил губернатору Томской области Сергею Жвачкину провести мероприятия для обеспечения сохранности объектов культуры, сообщается в документе на сайте Кремля. «Администрации Томской области совместно с Минкультуры России обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения», — говорилось в поручении президента.
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