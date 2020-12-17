Томичи просят вернуть пешеходный переход в начале Богашевского тракта

При строительстве транспортной развязки с тоннелем под железной дорогой на 76-м километре исчез пешеходный переход через Богашевский тракт в районе ул. 19 Гвардейской Дивизии. Теперь, чтобы перейти дорогу, жителям микрорайонов пл. Южная, ул. Мокрушина и Нефтяная приходится делать большой крюк. Неудобно переходить дорогу и детям, которые ходят в 49-ю школу. На это жители этого района пожаловались городским депутатам. Дошли обращения томичей и до спикера гордумы.

«Строительство транспортной развязки на въезде в город курирует областной департамент транспорта, дорожной деятельности и связи. Я встретился с его руководителем Юрием Баевым, который озвучил позицию региона: на данном этапе вносить какие-либо корректировки в проект нельзя.



Но в силах муниципальных властей решить этот вопрос после сдачи объекта. Потому сейчас мы договорились, что мэрия, возможно, с привлечением экспертов ТГАСУ проработает варианты размещения «пешеходника». Задача для специалистов – подготовить техническое решение для безопасного и удобного перехода для пешеходов, который не приведет к образованию километровых «пробок». Сроки обозначены, это первый квартал 2021 года», — прокомментировал ТВ2 ситуацию спикер Думы города Томска Чингис Акатаев.