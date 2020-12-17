Томичи просят вернуть пешеходный переход в начале Богашевского тракта

При строительстве транспортной развязки с тоннелем под железной дорогой на 76-м километре исчез пешеходный переход через Богашевский тракт в районе ул. 19 Гвардейской Дивизии. Теперь, чтобы перейти дорогу, жителям микрорайонов пл. Южная, ул. Мокрушина и Нефтяная приходится делать большой крюк. Неудобно переходить дорогу и детям, которые ходят в 49-ю школу. На это жители этого района пожаловались городским депутатам. Дошли обращения томичей и до спикера гордумы.
Въезд в город с Богашевского тракта
«Строительство транспортной развязки на въезде в город курирует областной департамент транспорта, дорожной деятельности и связи. Я встретился с его руководителем Юрием Баевым, который озвучил позицию региона: на данном этапе вносить какие-либо корректировки в проект нельзя.
Но в силах муниципальных властей решить этот вопрос после сдачи объекта. Потому сейчас мы договорились, что мэрия, возможно, с привлечением экспертов ТГАСУ проработает варианты размещения «пешеходника». Задача для специалистов – подготовить техническое решение для безопасного и удобного перехода для пешеходов, который не приведет к образованию километровых «пробок». Сроки обозначены, это первый квартал 2021 года», — прокомментировал ТВ2 ситуацию спикер Думы города Томска Чингис Акатаев.
Напомним, что изначально говорилось, что пешеходный переход будет закрыт на три месяца, с 29 июня до 29 сентября 2020 года, на время строительных работ. Однако, когда стройка завершилась, то выяснилось, что пешеходный переход через шестиполосную дорогу не предусмотрен по проекту.
В сентябре жаловались на возникшие неудобства жители Южной и в редакцию ТВ2.
«Невыносимо ходить по улице Мокрушина, — написала нам томичка Ирина Суворова. — Дорогу сделали, но стало только хуже. Про пешеходов забыли, детей просто невозможно провезти ни на коляске, ни на самокате, пешеходный переход убрали на Богашевском тракте, теперь приходится идти через всю площадь Южную, чтобы ребенка увести в сад».