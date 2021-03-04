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04 марта,
2021
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Новости

Томичи просят ускорить строительство поликлиники в Зеленых горках

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Жители Зеленых горок просят ускорить строительство поликлиники. Уже оставлено больше 500 подписей, рассказал ТВ2 депутат гордумы Денис Ярмош. 

«Поликлинику нам обещают с 2013 года. Сейчас нам рассказывают сказки про 2025 год. Мы требуем сместить сроки строительства на два года», — рассказал Денис Ярмош ТВ2. 


Он уточнил, что сбор подписей стартовал 26 февраля. Сейчас оставить подписи можно в цветочном павильоне магазина «Спар», позднее запланирован поквартирный обход жителей.

Томичи просят ускорить строительство поликлиники в Зеленых горках

Областные власти отмечают, что строительство поликлиники в Зеленых Горках запланировано в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. 


«За пять лет в Томской области будут построены 39 новых объектов, среди них 31 ФАП, четыре врачебные амбулатории и четыре поликлиники, включая две крупные в Томской агломерации – поликлиники в микрорайонах Южные Ворота и Зеленые Горки. Основная часть денежных средств, поступающих на финансирование программы, поступает в регион из федерального бюджета. Финансирование распределено по годам – на весь период действия программы — равными долями. Одновременно построить две большие поликлиники невозможно: стоимость этих объектов составляет от 600 до 800 млн рублей. Поэтому было принято решение сначала построить поликлинику в Южных Воротах (подготовка ПСД – 2021 год, начало строительства 2022 год, окончание – 2023), а потом в Зеленых Горках (подготовка ПСД 2023 год, начало строительства – 2024, окончание – 2025)», — комментирует заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Александр Таранов.


По его словам, власти решили сначала построить поликлинику в Южных Воротах из-за большей удаленности микрорайона.


«Микрорайон имеет меньшую транспортную доступность до ближайших многопрофильных поликлиник. Для жителей микрорайона Зеленые Горки в пределах доступности общественным транспортом остаются поликлиника МСЧ № 2 и поликлиника ТНЦ СО РАН (Академгородок). Мы понимаем, насколько важно в жилых микрорайонах наличие медицинских учреждений в пределах шаговой доступности, чтобы приблизить медицинскую помощь к жителям. Поэтому делаем все необходимое, чтобы учреждения как можно раньше приступали к работе», — говорит Таранов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения была запущена в 2019 году. В рамках программы власти региона планируют строительство 15 больниц и ремонт больше 200 объектов здравоохранения.

На реализацию программы по России планируется выделить дополнительно 150 миллиардов рублей в течение следующих трех лет.


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