Томичи продолжают жаловаться на нарушения при голосовании о поправках в Конституцию
Томич Алексей обратился в редакцию ТВ2 и рассказал, что когда он пришел голосовать по изменениям в Конституцию, то ему выдали бюллетень с подписью лишь одного члена комиссии. На бюллетене также не было и необходимой печати.
«Я голосую на избирательном участке №13, — рассказал Алексей. — Вчера голосовали мои друзья из Северска и один из них скинул в наш чат в Вотсапе свой бланк. Я его спросил, сколько на бланке подписей. Ведь на каждом из них написано, при каких условиях бланки будут считать недействительными. Например, если на бланке нет двух подписей и отсутствует печать. Друг отвечает: что подпись была одна и печати не было. Можно сказать, что зря сходил. А сегодня пошел голосовать уже я. Мне тоже дали бюллетень с одной подписью и без печати».
Алексей сразу обратился к членам избирательной комиссии с просьбой разъяснить, почему на бланке только одна подпись и нет печати.
«Девушка мне сказала, ну давайте я вам вторую поставлю на бланке. Я попытался пошутить: у вас две подписи, раз вы еще раз распишетесь? Она расписалась и из своей сумки достала пачку бюллетеней, где стояли две подписи. Я так предполагаю, что есть два вида бланков для голосования. Для тех, кто знает, что эти бюллетени будут считать недействительными и задает вопросы. И для тех, кто просто поставит галочку и все. А насчет печати она пояснила, что это просто штамп избирательного участка».
Алексей считает, что эти нарушения имеют системный характер.
Координатор движения «Голос» в Томской области Анна Юдина рассказала ТВ2, что в бюллетене о голосовании должны быть две подписи членов УИК и печать.
«В пункте №7 постановления о порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ говорится о том, что в бюллетене в правом верхнем углу ставятся подписи 2 членов комиссии, заверяются печатью», — отметила Анна Юдина.
Добавим, что все жалобы на нарушение при голосовании за поправки в Конституции можно посмотреть здесь.
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