Томичи продолжают жаловаться на нарушения при голосовании о поправках в Конституцию

Новости

Томич Алексей обратился в редакцию ТВ2 и рассказал, что когда он пришел голосовать по изменениям в Конституцию, то ему выдали бюллетень с подписью лишь одного члена комиссии. На бюллетене также не было и необходимой печати.

«Я голосую на избирательном участке №13, — рассказал Алексей. — Вчера голосовали мои друзья из Северска и один из них скинул в наш чат в Вотсапе свой бланк. Я его спросил, сколько на бланке подписей. Ведь на каждом из них написано, при каких условиях бланки будут считать недействительными. Например, если на бланке нет двух подписей и отсутствует печать. Друг отвечает: что подпись была одна и печати не было. Можно сказать, что зря сходил. А сегодня пошел голосовать уже я. Мне тоже дали бюллетень с одной подписью и без печати».

Алексей сразу обратился к членам избирательной комиссии с просьбой разъяснить, почему на бланке только одна подпись и нет печати.

Фото: предоставлено Алексеем