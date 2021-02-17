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17 февраля,
2021
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Новости

Томичи привезли семь медалей с чемпионата Сибири по тхэквондо

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Томские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве Сибири по тхэквондо. Соревнования проходили в Новосибирске, за победу на них боролись около 400 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, Омской, Томской и Новосибирской областей.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Томскую область на турнире представляли семь спортсменов из клубов «Квон», «Энергетик» и Мирненской средней школы. Виктор Элерт стал первым в разделе «спарринги» среди юниоров.


«Серебро» в копилку команды принесли Станислав Дюньдиков и Николай Балашов. Ростислав Шадрин стал вторым в разделах «стоп-балл» и «массоги», а Андрей Сверчков в этих же разделах завоевал бронзовые медали. 


Призеры соревнований тренируются под руководством Ростислава Шадрина, Евгений Кима и Максима Рябова.


Тхэкводно — корейское боевое искусство, характерной особенностью которого является активное использование ног для блоков и ударов. 

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