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10 марта,
2021
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Томичи привезли пять медалей с первенства России по универсальному бою

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 14-17 лет прошло в городе Медынь Калужской области. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 37 регионов страны, сообщает томский департамент физкультуры и спорта.

Томичи привезли пять медалей с первенства России по универсальному бою

Томичи завоевали на первенстве пять медалей. Первое место по итогам первенства занял Максим Новиков, Валерия Беспятая стала второй. Бронзовые медали заработали Игорь Голозубцев, Олег Скурихин и Максим Фарин. 


Спортсмены тренируются в клубе «Легион» под руководством Евгения Ветрова. Сейчас они готовятся выступить на первенстве России среди юниоров и юниорок 18-20 лет, которое пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 марта. 

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