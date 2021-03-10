Томичи привезли пять медалей с первенства России по универсальному бою

Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 14-17 лет прошло в городе Медынь Калужской области. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 37 регионов страны, сообщает томский департамент физкультуры и спорта.

Томичи завоевали на первенстве пять медалей. Первое место по итогам первенства занял Максим Новиков, Валерия Беспятая стала второй. Бронзовые медали заработали Игорь Голозубцев, Олег Скурихин и Максим Фарин.





Спортсмены тренируются в клубе «Легион» под руководством Евгения Ветрова. Сейчас они готовятся выступить на первенстве России среди юниоров и юниорок 18-20 лет, которое пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 марта.