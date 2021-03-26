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26 марта,
2021
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Томичи привезли четыре медали с всероссийского турнира по греко-римской борьбе

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томские спортсмены стали победителями всероссийского юношеском турнира по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в Барнауле, в них приняли участие атлеты из Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также из Хакасии и Республики Алтай. 

Томичи привезли четыре медали с всероссийского турнира по греко-римской борьбе
Фото: департамент культуры и спорт Томской обалсти

Томскую область на турнире представляли восемь борцов, сообщает областной департамент культуры и спорта. Воспитанник томской детско-юношеской спортивной школы единоборств Иван Игнашин стал первым в весовой категории 120 кг.


Еще три медали завоевали борцы северской ДЮСШ «Янтарь». Максим Паненков стал лучшим в весовой категории до 110 кг. Также он получил приз «За лучшую технику». Ринат Исмагилов завоевал серебряную медаль в группе до 65 кг, а Герман Кочин стал третьим в весовой категории до 120 кг.


Спортсмены, представлявшие на турнире Томскую область, тренируются под руководством Евгения Воропаева, Олега Ерошкина, Вячеслава Лузина и Евгения Бердникова.

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