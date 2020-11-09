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09 ноября,
2020
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Томичи привезли четыре медали с чемпионата России по подводному спорту

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Двое томичей завоевали четыре медали на чемпионате России по подводному спорту, сообщает пресс-служба обладминистрации. Одни из спортсменов обновил мировой рекорд, который сам же ранее поставил.

Томичи привезли четыре медали с чемпионата России по подводному спорту
Фото: пресс-служба администрации Томской области

Подводник Иван Рожков занял первые места в дистанциях «подъем груза, 6 кг» и «300 м комбинированное плавание». На дистанции по комбинированному плаванию спортсмен обновил мировой рекорд, который сам же поставил ранее. Одноклубник Рожкова, магистрант ТГУ Павел Макаров стал на этих же дистанциях третьим.


Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, на них встретились спортсмены из 17 регионов страны. По результатам выступлений оба томских подводника вошли в сборную команду РФ, которая представит страну на чемпионате мира по подводному спорту. По плану, турнир должен пройти в Томске в июле 2021 года.

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