Томичи привезли 34 медали с всероссийских соревнований по универсальному бою

Сборная Томской области выиграла 34 медали на всероссийских соревнованиях по универсальному бою. В командном зачете томские спортсмены уступили лишь бойцам сборной Кузбасса, заняв второе место.
Регион на турнире представили 34 спортсмена из Томска, Асина, сел Малиновка, Кривошеино, Кожевниково и поселка Богашево.
По итогам турнира в копилке нашей команды 9 золотых медалей, 15 серебряных и 10 бронзовых, — сообщает департамент по молодежной политике, культуре и спорту. — Лучшие в личном зачете спортсмены прошли отбор на первенство России среди юношей и девушек 14-17 лет и первенство России среди юниоров 18-20 лет, которые пройдут в марте в Калужской области и в Санкт-Петербурге.
Соревнования проходили в Челябинске. На них встретились более 400 спортсменов из 24 регионов страны.
Универсальный бой — комплексный вид спорта, включающий в себя рукопашный бой, метание ножей, стрельбу и прохождение полосы препятствий. Универсальный бой в 1996 году создали олимпийский чемпион по дзюдо, кандидат педагогических наук Сергей Новиков и полковник ФСБ Валерий Харитонов. Первоначально спорт назывался «Русским боем».