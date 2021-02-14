Томичи привезли 34 медали с всероссийских соревнований по универсальному бою

По итогам турнира в копилке нашей команды 9 золотых медалей, 15 серебряных и 10 бронзовых, — сообщает департамент по молодежной политике, культуре и спорту. — Лучшие в личном зачете спортсмены прошли отбор на первенство России среди юношей и девушек 14-17 лет и первенство России среди юниоров 18-20 лет, которые пройдут в марте в Калужской области и в Санкт-Петербурге.