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05 февраля,
2021
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Томичи приняли участие в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Комедийный дуэт из Томска «Сожители» примет участие в новом сезоне «Comedy Баттл». Эфир с томскими комиками выйдет 5 февраля в 22:00.

Томичи приняли участие в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ
Фото: предоставлено ТНТ

Участниками томского дуэта «Сожители» являются Дмитрий Кубенин и Евгения Гольц. Дуэт образовался случайно, когда ребят пригласили принять участие в проекте. Дмитрий и Евгения давно и серьезно занимаются развитием юмористического движения в Томске. Ранее они были участниками сборных команд КВН «Северное сияние» и «Евген и ребята».


«Наш дуэт впервые принимал участие в проекте «Comedy Баттл», предложение попробовать свои силы и пройти кастинг поступило от знакомых ребят с авторской группы проекта. Мы с Евгенией готовились, писали номера, после получили утверждение от продюсеров шоу. Если говорить об отношениях среди команд, во время съемок, то атмосфера дружелюбная. Соперниками мы станем только в финале, а пока нужно без оглядки на других выступать смешно и хорошо», — рассказал участник дуэта «Сожители» Дмитрий Кубенин.


Шоу «Comedy Баттл» появилось в 2011 году и насчитывает уже 11 сезонов. Судят участников комики Денис Дорохов, Антон Шастун и Алексей Щербаков. Главный приз — пять миллионов рублей. 


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