Томичи примут участие в ультраэкстремальном марафоне «Ледовый шторм»

Томичи Маргарита Таран и Сергей Корнелик примут участие в ультраэкстремальном марафоне «Ледовый шторм». В рамках марафона они проедут и пробегут за три дня 205 км по льду Байкала. Марафон будет длиться три дня: первый день 80 км, второй 80 км и третий 45 км. Старт запланирован на 14 февраля в Сахюрте, а финиш в Листвянке.

Сергей Корнелик будет участвовать в ультраэкстремальном марафоне «Ледовый шторм» уже во второй раз. Он едет на велосипеде. Маргарита Таран покорять Байкал будет на коньках и первый раз. Она уже опробовала специальные коньки на Белом озере.

Это специальные полозья, на которых установлены крепления для беговых лыж. Соответственно, к ним подходят обычные лыжные ботинки. Но сначала мне придется идти по озеру на обычных лыжах, потому что есть информация, что там начало пути занесено снегом, — рассказала ТВ2 Маргарита Таран.

По словам Маргариты, все ночевки будут теплые – на турбазах или в иных приспособленных для этого помещениях. Личные вещи участников будут транспортироваться организаторами, а гонщиков будут сопровождать судно на воздушной подушке и ледовый транспорт МЧС.





Самый же главный элемент неожиданности в этой гонке всегда привносит Байкал, говорится на сайте «Ледового шторма». «Никогда не повторяются поля тороса и поля гладкого льда или задутого снега, ветер может быть встречным все три дня, а может подгонять или вовсе стихнуть, всегда приходится самому выстраивать стратегию преодоления этой стихии. Возможно, это один из самых экстремальных марафонов на планете, и этим он интересен», — пишут организаторы гонки.