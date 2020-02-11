Добрые новости
11 февраля,
2020
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Новости

Томичи примут участие в ультраэкстремальном марафоне «Ледовый шторм»

Виктория Мучник
Виктория Мучник
8 часов назад

Томичи Маргарита Таран и Сергей Корнелик примут участие в ультраэкстремальном марафоне «Ледовый шторм». В рамках марафона они проедут и пробегут за три дня 205 км по льду Байкала. Марафон будет длиться три дня: первый день 80 км, второй 80 км и третий 45 км. Старт запланирован на 14 февраля в Сахюрте, а финиш в Листвянке.

Сергей Корнелик
Сергей Корнелик
Фото: со страницы в Фейсбуке Сергея Корнелика

Сергей Корнелик будет участвовать в ультраэкстремальном марафоне «Ледовый шторм» уже во второй раз. Он едет на велосипеде. Маргарита Таран покорять Байкал будет на коньках и первый раз. Она уже опробовала специальные коньки на Белом озере.

Маргарита Таран
Маргарита Таран

Это специальные полозья, на которых установлены крепления для беговых лыж. Соответственно, к ним подходят обычные лыжные ботинки. Но сначала мне придется идти по озеру на обычных лыжах, потому что есть информация, что там начало пути занесено снегом, — рассказала ТВ2 Маргарита Таран.

Томичи примут участие в ультраэкстремальном марафоне «Ледовый шторм»
Фото: Маргарита Таран

По словам Маргариты, все ночевки будут теплые – на турбазах или в иных приспособленных для этого помещениях. Личные вещи участников будут транспортироваться организаторами, а гонщиков будут сопровождать судно на воздушной подушке и ледовый транспорт МЧС.


Самый же главный  элемент неожиданности в этой гонке всегда привносит Байкал, говорится на сайте «Ледового шторма». «Никогда не повторяются поля тороса и поля гладкого льда или задутого снега, ветер может быть встречным все три дня, а может подгонять или вовсе стихнуть, всегда приходится самому выстраивать стратегию преодоления этой стихии. Возможно, это один из самых экстремальных марафонов на планете, и этим он интересен», — пишут организаторы гонки.

Сергей Корнелик под номером 29
Сергей Корнелик под номером 29
Фото: Сергей Корнелик

ТВ2 будет следить за участием томичей в этом экстремальном путешествии по Байкалу.

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