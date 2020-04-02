Томичи предложили создать «Парк Ученых» в микрорайоне Наука

В городской департамент дорожной деятельности поступили предложения от 395 томичей по благоустройству в 2021-2022 годах 100 общественных пространств.





В результате общественной муниципальной комиссией был сформирован и утвержден перечень из 63 территорий, которые будут выдвинуты на рейтинговое голосование. Горожане предлагают благоустроить территории нескольких городских озер - Мавлюкеевского, Зырянского, Кухтеринского, создать парк «Звездный» и «Парк ученых» в мкр. Наука, обустроить общественные пространства в д. Лоскутово, пос. Старо-Карьерный на ул. Смирнова и в пер. Баранчуковском, на ул. Мичурина, Лазарева, Ивановского. Обручева, в мкр. Спичфабрика, в лесопарке Солнечном и во многих других удаленных районах.





«Акцент в благоустройстве сегодня сместился от центра к окраинам Томска. И это наш приоритет, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. - Томичи видят реальные изменения и понимают, что все зависит исключительно от их вовлеченности, поэтому они активно участвовали в предварительном отборе. Я уверен, что в обсуждении проектов и рейтинговом голосовании также будет много участников. На мой взгляд, активное вовлечение общественности в процессы изменения территории проживания - это один из важнейших результатов национального проекта «Жилье и городская среда».





В ближайшее время дизайн-проекты благоустройства этих территорий будут доступны на сайте администрации Томска. И горожане смогут направить свои замечания к ним. Ранее уже сообщалось, что мэр Томска Иван Кляйн поручил провести рейтинговое голосование по объектам благоустройства на будущие годы уже до конца мая. Чтобы проектировщики могли в летний период выполнить необходимые изыскания и имели задел по времени для подготовки ПСД.





В связи с ограничительными мерами, которые предприняты на уровне области для предупреждения коронавирусной инфекции, обсуждение проектов и голосование будет проводиться в онлайн или заочном режиме.





Департамент дорожной деятельности и благоустройства напоминает томичам, что все предложения и замечания к проектам можно присылать дистанционно на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.