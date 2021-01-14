Томичи предложили губернатору альтернативные 52 га под кампус

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Томичи решили показать наглядно, где можно построить новый кампус в городе, а не в чистом поле на левом берегу Томи. Так томские урбанисты решили ответить губернатору Сергею Жвачкину на его заявление об отсутствии места для строительства студгородка для иностранных студентов в черте города.



«Почему мы будем строить кампус на левом берегу Томи, где под него зарезервировано 52 гектара? Потому что у Томска нет достаточной свободной земли, которая бы находилась в 30-ти минутах пешей доступности от университетов, – заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы не можем найти 50 гектаров на проспектах Кирова, Фрунзе, Ленина!».

Предложение томичей доступно по этой ссылке.

По мнению томских урбанистов и депутата Евгения Лукьянчука, намного более логичным видится создание кампуса путём включения новых корпусов в уже сформированную структуру.

Ранее авторы паблика во ВКонтакте «Умный транспорт Томска» обращали внимание, что идеальным решением по расположению кампуса было бы задействование земель в центре города. В частности они предлагали использовать территорию исправительной колонии №4 на Вершинина, рядом с которой уже расположен студгородок. Тем более что сам УФСИН заговорил о вынесении колоний и СИЗО за пределы городов. Создатель паблика Алексей Козявкин на интерактивной карте показывал, где можно разместить корпуса в центре города.

Глава Градостроительного комитета Думы города Томска Андрей Петров также призвал представителей областной власти, прежде чем идти искать «точки роста» на другом берегу Томи, поискать перспективы на этом берегу. «Иногородние студенты, которые живут в общежитиях на Лыткина с видом на зону, каждый день могут следить за жизнью соседней колонии № 4. Колония занимает площадь 11,5 га. Если освободить эту территорию и объединить с уже существующим студгородком, то получится адекватный вариант размещения кампуса», — пишет Андрей Петров в своем телеграм-канале.