Томичи предложили губернатору альтернативные 52 га под кампус
Томичи решили показать наглядно, где можно построить новый кампус в городе, а не в чистом поле на левом берегу Томи. Так томские урбанисты решили ответить губернатору Сергею Жвачкину на его заявление об отсутствии места для строительства студгородка для иностранных студентов в черте города.
«Почему мы будем строить кампус на левом берегу Томи, где под него зарезервировано 52 гектара? Потому что у Томска нет достаточной свободной земли, которая бы находилась в 30-ти минутах пешей доступности от университетов, – заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы не можем найти 50 гектаров на проспектах Кирова, Фрунзе, Ленина!».
Предложение томичей доступно по этой ссылке.
По мнению томских урбанистов и депутата Евгения Лукьянчука, намного более логичным видится создание кампуса путём включения новых корпусов в уже сформированную структуру.
Ранее авторы паблика во ВКонтакте «Умный транспорт Томска» обращали внимание, что идеальным решением по расположению кампуса было бы задействование земель в центре города. В частности они предлагали использовать территорию исправительной колонии №4 на Вершинина, рядом с которой уже расположен студгородок. Тем более что сам УФСИН заговорил о вынесении колоний и СИЗО за пределы городов. Создатель паблика Алексей Козявкин на интерактивной карте показывал, где можно разместить корпуса в центре города.
Глава Градостроительного комитета Думы города Томска Андрей Петров также призвал представителей областной власти, прежде чем идти искать «точки роста» на другом берегу Томи, поискать перспективы на этом берегу. «Иногородние студенты, которые живут в общежитиях на Лыткина с видом на зону, каждый день могут следить за жизнью соседней колонии № 4. Колония занимает площадь 11,5 га. Если освободить эту территорию и объединить с уже существующим студгородком, то получится адекватный вариант размещения кампуса», — пишет Андрей Петров в своем телеграм-канале.
Напомним, жаркая дискуссия по строительству кампуса развернулась после того, как томичи узнали, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.
Несколько депутатов гордумы высказали сомнение в целесообразности строительства кампуса на левом берегу.
«Мало томичам одной мертвой левобережной дороги, куда закопаны миллиарды рублей, правда, федеральных?! Но тут-то не федеральные деньги, а свои, заработанные томичами», — прокомментировала намерение областных властей потратить 600 млн рублей на выкуп земельного участка под кампус депутат Елена Ульянова. Депутат Игорь Лютаев направил обращение губернатору Томской области и и.о. мэра Томска с предложением построить студенческий кампус на резервных землях технико-внедренческой зоны (ТВЗ), а не на левобережье.
Депутат облдумы, лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцев также отметила в своем телеграм-канале, что у нее вызывает большое сомнение необходимость траты 600 млн рублей на покупку участка. «Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки».
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