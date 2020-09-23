Томичи, пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут получить новую профессию

Жители Томской области, пострадавшие от последствий распространения коронавируса, смогут получить новую профессию бесплатно. В том числе в ТГУ. Обучение пройдет в рамках федеральной программы, заявки принимаются до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Всего пройти обучение по программе «Экспресс» смогут 1300 жителей Томска и Томской области. Курсы начнутся в октябре и продлятся до декабря. Принять участие в программе могут томичи, которые оказались под угрозой увольнения, в том числе из-за ликвидации предприятия. Причем дата письменного уведомления от работодателя об увольнении должно быть не ранее 25 марта 2020 года. Кроме того, участвовать в программе могут ищущие работу трудоспособные граждане, которые зарегистрированы в органах службы занятости не ранее 25 марта 2020 года, и выпускники вузов, которые получили диплом в этом году.

Отмечается, что в ТГУ можно пройти обучение на программах по графическому дизайну, организации экскурсионных услуг, предпринимательству, программированию на 1С, машинному обучению и обработке больших данных, разработке мобильных приложений, проектированию интерфейсов, разработке виртуальной и дополненной реальности, квантовым технологиям, электронике, лазерным технологиям, изготовлению прототипов.





Занятия будут проходить онлайн и офлайн. Подробнее о программах, предоставляемых в томском вузе, можно прочитать на сайте https://www.express-tsu.ru/.





По итогам обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца, кроме того, обучившимся будут оказаны меры содействия по трудоустройству. Заявки принимаются до 30 сентября.