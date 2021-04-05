Томичи поддержали создание особой зоны в Академгородке

В начале марта администрация Томска объявила о начале общественных слушаний. В мэрии предлагают создать на территории Академгородка градостроительную зону О-7. На этой территории будет разрешено строительство объектов научной и научно-производственной деятельности, а также обслуживающих объектов (мастерские, гаражи, гостиница, объекты общественного питания). Строительство жилых домов в зоне О-7 будет запрещено.





Часть жителей Академгородка не поддержали данную инициативу. Они направили в мэрию несколько открытых писем, в которых, в том числе, потребовали отправить в отставку заммэра Алексея Макарова.

