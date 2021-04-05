Добрые новости
05 апреля,
2021
1
фото
Новости

Томичи поддержали создание особой зоны в Академгородке

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

Томичи на общественных слушаниях большинством голосов поддержали создание особой градостроительной зоны на территории Академгородка.

В начале марта администрация Томска объявила о начале общественных слушаний. В мэрии предлагают создать на территории Академгородка градостроительную зону О-7. На этой территории будет разрешено строительство объектов научной и научно-производственной деятельности, а также обслуживающих объектов (мастерские, гаражи, гостиница, объекты общественного питания). Строительство жилых домов в зоне О-7 будет запрещено.


Часть жителей Академгородка не поддержали данную инициативу. Они направили в мэрию несколько открытых писем, в которых, в том числе, потребовали отправить в отставку заммэра Алексея Макарова. 

Томичи поддержали создание особой зоны в Академгородке

В итоге в общественных слушаниях участвовали 20 человек. Трое из них предложили не согласовывать изменения, так как, по их мнению, «перевод территорий ОЭЗ и квартала ТНЦСО РАН из зоны О-4 в зону О-7 является завуалированным лоббированием интересов строительных компаний, в первую очередь ТДСК, который приведет к неконтролируемой застройке, несоблюдению санитарных ном, огромному потоку автомобилей через жилые зоны и научные зоны Томского Академгородка, что может погубить часть исследований с использованием уникальной приборной базы и ухудшит качество жизни».


17 человек выступили за создание новой зоны О-7. Большинством голосов было поддержано это решение. 


Сейчас данные изменения должны обсудить в думе Томска: сначала на комитете по землепользованию, затем на собрании депутатов.

Подробнее обо всей ситуации читайте здесь:


Томичи собирают подписи за отставку заммэра Макарова



ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.