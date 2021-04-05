Томичи поддержали создание особой зоны в Академгородке

Томичи на общественных слушаниях большинством голосов поддержали создание особой градостроительной зоны на территории Академгородка.
В начале марта администрация Томска объявила о начале общественных слушаний. В мэрии предлагают создать на территории Академгородка градостроительную зону О-7. На этой территории будет разрешено строительство объектов научной и научно-производственной деятельности, а также обслуживающих объектов (мастерские, гаражи, гостиница, объекты общественного питания). Строительство жилых домов в зоне О-7 будет запрещено.
Часть жителей Академгородка не поддержали данную инициативу. Они направили в мэрию несколько открытых писем, в которых, в том числе, потребовали отправить в отставку заммэра Алексея Макарова.
В итоге в общественных слушаниях участвовали 20 человек. Трое из них предложили не согласовывать изменения, так как, по их мнению, «перевод территорий ОЭЗ и квартала ТНЦСО РАН из зоны О-4 в зону О-7 является завуалированным лоббированием интересов строительных компаний, в первую очередь ТДСК, который приведет к неконтролируемой застройке, несоблюдению санитарных ном, огромному потоку автомобилей через жилые зоны и научные зоны Томского Академгородка, что может погубить часть исследований с использованием уникальной приборной базы и ухудшит качество жизни».
17 человек выступили за создание новой зоны О-7. Большинством голосов было поддержано это решение.
Сейчас данные изменения должны обсудить в думе Томска: сначала на комитете по землепользованию, затем на собрании депутатов.