Томичи, переболевшие ковидом, начали сдавать плазму крови

Для того чтобы стать донором для больных коронавирусом, необходимо иметь медицинское заключение о перенесенном COVID-19, наличие двух отрицательных результатов ПЦР-исследования на COVID-19, отсутствие жалоб на состояние здоровья и противопоказаний к донорству.



«На сегодняшний день 45 переболевших коронавирусной инфекцией доноров сдали кровь, из которой получено уже более 17 литров плазмы, которая рассчитана на 68 доз», – прокомментировал главный врач регионального центра крови Сергей Дегтярев.





По словам Дегтярева, возраст доноров должен быть от 20 до 55 лет, вес – более 60 кг, также нужна выписка из стационара (справка из поликлиники о перенесенном заболевании) или результат последнего исследования на антитела к COVID. С момента выздоровления должно пройти от 30 дней до трех месяцев.





Заготовленная от доноров антиковидная плазма подвергается процедуре патогенинактивации, в ходе которой обеспечивается инфекционная безопасность компонента, а затем выдается в лечебную сеть по требованию. Плазма используется при лечении пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.





Сдать кровь можно в будни с 8:00 до 12:30 в томском региональном центре крови по адресу: Томск, ул. Вершинина, 45. При себе необходимо иметь паспорт. Прием ведется только по предварительной записи. Записаться и уточнить информацию о процедуре и имеющихся противопоказаниях можно по тел. (3822) 41-98-32, 46-87-21, 41-98-39 с 12:00 до 15:00 в будние дни.