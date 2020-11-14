Томичи оставили свыше 600 подписей в поддержку Ивана Кляйна

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Томичи оставили 600 подписей в поддержку мэра Томска Ивана Кляйна. Его адвокатам передано больше 200 ходатайств. В них обратившиеся просят суд выбрать в качестве меры пресечения домашний арест, а не помещать Ивана Кляйна под стражу.

Изначально сообщалось, что судебное заседание начнется в районе 11.30-12.00. Затем в пресс-службе суда журналистам сообщили, что заседание намечено на 13.45. Однако в два часа журналистам сообщили о переносе на 16.00.

Такая задержка вызвана тем, что СКР не доставил в суд необходимые документы по делу. При этом томичи, дежурившие у входа в здание суда с 11.00, несколько раз встречали заезжающие машины аплодисментами, думая, что в них находится Иван Кляйн.

«Он точно не тот человек, который будет скрываться от правосудия. Вопрос виновности установит следствие и суд, но сейчас мы говорим про меру пересечения. И моя позиция очень четкая: я считаю, что заключение под стражу — перебор. И можно использовать другие методы — залог, подписка о невыезде, домашний арест. Это те методы, которые позволят следователю работать, позволят обеспечить механизмы не давления на свидетелей», — комментирует ТВ2 один из инициаторов сбора подписей Владимир Самокиш.

Среди поддержавших Ивана Кляйна — больше десяти депутатов Думы Томска, представители малого бизнеса, руководители томских предприятий. Также в поддержку выступил бывший губернатор Томской области Виктор Кресс, гендиректор Ассоциации сибирских городов Михаил Зайцев.

«Мы не оцениваем работу мэра или степень его виновности. Но он пожилой человек с заслугами. Работал десятки лет. Можно оставить его на свободе или под домашним арестом», — подчеркнул Владимир Самокиш.

Пришла поддержать Ивана Кляйна и его семья. Журналисты Томск.ру цитируют дочь Ивана Кляйна Наталью.

«Я знаю, что мой отец всю жизнь жил честно и меня такой же воспитал. У него три дочери. Мне очень больно видеть, что сейчас рассказывают про моего отца. Мне обидно за родителей. Я хочу, чтобы они были здоровые. Если он кому-то неудобен, то да. А мне бы хотелось, чтобы восторжествовала справедливость. Он вкладывался в город, в людей. У него много орденов. Человек с большим сердцем. А выставлять это можно как угодно. У отца со здоровьем проблемы. Он все близко к сердцу воспринимает».

Некоторые томичи принесли с собой плакаты в поддержку Ивана Кляйна. Сотрудник полиции, дежуривший у здания суда, несколько раз сказал, что на этой территории разворачивать плакаты запрещено. В итоге было выбрано другое место.

При этом к суду пришли и те, кто просит заключить Ивана Кляйна под стражу. Так, один томич развернул у здания суда плакат «Банду Кляйна под суд!!!».

Фото: https://t.me/IWeKlein