Томичи оставили более трех тысяч подписей в поддержку арестованного мэра Ивана Кляйна

В Томске собрали более трех тысяч поручительств за арестованного мэра Ивана Кляйна, сообщают адвокаты в телеграм-канале.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 ноября, с 13 до 19 часов личные поручительства можно передать по адресу: Томск, ул. Белинского, 29. Адвокатское бюро PRIM GROUP. Подробности по телефону: +7 913-815-61-72.

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. 14 ноября судья Кировского суда Алексей Карпов отправил Ивана Кляйна в СИЗО до 13 января 2021 года. 17 ноября защита экс-мэра подала жалобу на это решение в облсуд.





По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на территории бывшего радиозавода на Мокрушина многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.



«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — уточнили в СКР.





Иван Кляйн не признал вину и назвал уголовное дело ошибкой. В своем обращении к томичам он объяснил, почему не приветствовал строительство нового микрорайона на Мокрушина.





«Мое решение об отказе в переводе земель Аминова Р.Х. для застройки микрорайона «Мокрушинский» было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе. Город уже имеет такое узкое место на Степановке. У Аминова Р.Х. не были запланированы объекты социальной направленности, кроме того, не решен был вопрос с санитарной зоной Томского радиотехнического завода, которая была установлена за 10 лет до моего избрания мэром, еще в 2003 году».





Накануне члены Общественной наблюдательной комиссии посетили Ивана Кляйна, который находится в СИЗО № 1. Его состояние правозащитники оценивают как подавленное.









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