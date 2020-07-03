Томичи опубликовали петицию против уменьшения норматива парковок

«Уменьшение парковок приведёт к транспортному коллапсу во всех новых микрорайонах Томска. Люди будут вынуждены бросать машины за территорией, парковаться в проездах, на тротуарах, местах для инвалидов. А это проблемы с проездом для скорой помощи, пожарных и полиции, с передвижением для инвалидов и мамочек с колясками, с уборкой снега и вывозом мусора. Добавим к этому отдаленность от центра всех новостроек и извечные томские проблемы с общественным транспортом, из-за которых машина – необходимость, а не прихоть», — говорится в тексте петиции.

Согласно правилам градостроительства, сейчас на одну квартиру в новостройке должно быть одно парковочное место. Мэр Томска Иван Кляйн предложил уменьшить этот норматив до 0,5. По словам мэра, снижение норматива приведет к росту темпов строительства, уменьшении затрат со стороны застройщика, что скажется и на стоимости жилья. Строители подчеркивают, что по последним данным Томскстата, на 1000 жителей города приходится 238 машин, а это чуть меньше, чем на 0,5 машины на квартиру.



Предложение мэра должны одобрить сначала на публичных слушаниях, а потом на собрании думы. Глава профильного комитета городской думы Андрей Петров уже высказался против изменения норматива.





«Мы нормативы для чего меняем, чтобы чиновники потом отчитались? Ведь людям потом в этих микрорайонах жить. Да, сейчас машины может быть и нет, но как быть в ситуации, когда семья купит автомобиль, а поставить его будет негде?», — отметил Андрей Петров.





Публичные слушания должны пройти 10 августа.





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