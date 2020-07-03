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03 июля,
2020
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Новости

Томичи опубликовали петицию против уменьшения норматива парковок

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Томичи выступают против снижения норматива по количеству парковочных мест при строительстве нового жилья. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org. 

«Уменьшение парковок приведёт к транспортному коллапсу во всех новых микрорайонах Томска. Люди будут вынуждены бросать машины за территорией, парковаться в проездах, на тротуарах, местах для инвалидов. А это проблемы с проездом для скорой помощи, пожарных и полиции, с передвижением для инвалидов и мамочек с колясками, с уборкой снега и вывозом мусора. Добавим к этому отдаленность от центра всех новостроек и извечные томские проблемы с общественным транспортом, из-за которых машина – необходимость, а не прихоть», — говорится в тексте петиции.

Томичи опубликовали петицию против уменьшения норматива парковок

Согласно правилам градостроительства, сейчас на одну квартиру в новостройке должно быть одно парковочное место. Мэр Томска Иван Кляйн предложил уменьшить этот норматив до 0,5. По словам мэра, снижение норматива приведет к росту темпов строительства, уменьшении затрат со стороны застройщика, что скажется и на стоимости жилья. Строители подчеркивают, что по последним данным Томскстата, на 1000 жителей города приходится 238 машин, а это чуть меньше, чем на 0,5 машины на квартиру.

Предложение мэра должны одобрить сначала на публичных слушаниях, а потом на собрании думы. Глава профильного комитета городской думы Андрей Петров уже высказался против изменения норматива.


«Мы нормативы для чего меняем, чтобы чиновники потом отчитались? Ведь людям потом в этих микрорайонах жить. Да, сейчас машины может быть и нет, но как быть в ситуации, когда семья купит автомобиль, а поставить его будет негде?», — отметил Андрей Петров.


Публичные слушания должны пройти 10 августа.


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