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14 декабря,
2020
Новости

Томичи оформили ипотеки почти на 22 млрд рублей

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

За 10 месяцев 2020 года банки выдали жителям Томской области более 10 тыс. ипотек на сумму 21,8 млрд рублей. Количество выданных кредитов увеличилось на 37 %, а их сумма выросла на 53 %.


«Снижение ипотечных ставок в текущем году связано, прежде всего, с динамикой ключевой ставки Банка России. Кроме того, на спрос влияли госпрограммы поддержки ипотечного кредитования», — отметила заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.


По программе «Ипотека под 6,5 %» на конец октября 2020 года жители региона получили порядка 1,2 тыс. кредитов на сумму 2,8 млрд рублей. То есть каждый восьмой ипотечный кредит был выдан по этой программе.


Обладминистрация добавляет, что в Томской области выдали 682 кредита по программе «Сельская ипотека». Средний размер кредита составил 2,7 миллиона рублей.


Программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года. С ее помощью можно оформить кредит по льготной ставке от 0,1 % до 3 % годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, на строительство жилья на имеющемся участке.

Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.


С начала действия льготной ипотеки в уполномоченные банки региона («Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк») поступило 2795 заявок.


Средний размер кредита составил 2,7 миллиона рублей, средний возраст заемщиков — 38 лет. По условиям программы стать ее участником можно до 31 декабря 2024 года.

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