Томичи оформили ипотеки почти на 22 млрд рублей

За 10 месяцев 2020 года банки выдали жителям Томской области более 10 тыс. ипотек на сумму 21,8 млрд рублей. Количество выданных кредитов увеличилось на 37 %, а их сумма выросла на 53 %.





«Снижение ипотечных ставок в текущем году связано, прежде всего, с динамикой ключевой ставки Банка России. Кроме того, на спрос влияли госпрограммы поддержки ипотечного кредитования», — отметила заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.





По программе «Ипотека под 6,5 %» на конец октября 2020 года жители региона получили порядка 1,2 тыс. кредитов на сумму 2,8 млрд рублей. То есть каждый восьмой ипотечный кредит был выдан по этой программе.





Обладминистрация добавляет, что в Томской области выдали 682 кредита по программе «Сельская ипотека». Средний размер кредита составил 2,7 миллиона рублей.





Программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года. С ее помощью можно оформить кредит по льготной ставке от 0,1 % до 3 % годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, на строительство жилья на имеющемся участке.

Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.





С начала действия льготной ипотеки в уполномоченные банки региона («Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк») поступило 2795 заявок.





Средний размер кредита составил 2,7 миллиона рублей, средний возраст заемщиков — 38 лет. По условиям программы стать ее участником можно до 31 декабря 2024 года.