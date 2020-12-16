Томичи обратились к Владимиру Путину с просьбой «восстановить справедливость по отношению к Кляйну»
Жители микрорайона Мокрушина обратились к президенту страны Владимиру Путину. Они попросили главу государства обратить внимание на дальнейшую застройку микрорайона, а также «восстановить справедливость по отношению к Ивану Кляйну».
«Здесь собрались жители двух микрорайонов: Нефтяная и Мокрушинский города Томска. Сегодня нас объединила проблема транспортной доступности наших микрорайонов, — говорят обратившиеся. — Дело в том, что наши районы отделяет от города железнодорожный переезд, который является узким «бутылочным горлом» для жителей Мокрушина, Нефтяной и микрорайона «Южные ворота». На этом переезде встречается транспорт из четырех микрорайонов и двух населенных пунктов сельского района. В часы пик, утром и вечером мы подолгу стоим в пробках, затруднен приезд к нам скорых и пожарных машин, пассажирского транспорта. В самое ближайшее время эта проблема может еще более обостриться. Дело в том, что Администрация Томской области, несмотря на протесты городских депутатов, забирает у города полномочия по организации строительства. Поэтому в самое ближайшее время в Мокрушинском микрорайоне может развернуться строительство нового жилого массива примерно на 8 тыс. жителей, поскольку областная администрация уже обнародовала свою позицию о необходимости такого строительства».
Жители отмечают, что ситуация вокруг застройки микрорайона легла в основу уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна.
«Его обвиняют в том, что он не дал заработать бизнесмену на строительстве этого жилья. Любой здравомыслящий мэр, действуя в интересах жителей, на месте Кляйна поступил так же. Тем не менее, следственные органы взяли под защиту не интересы граждан, а интересы застройщика Мало того, что мы возмущены задержанием нашего мэра как злостного преступника, так еще мы лишились поддержки на городском уровне и понимаем, что при такой позиции областной власти вопрос о строительстве нового жилого массива можно считать решенным», — отмечают обратившиеся.
Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. 14 ноября судья Кировского суда Алексей Карпов отправил Ивана Кляйна в СИЗО до 13 января 2021 года. 17 ноября защита экс-мэра подала жалобу на это решение в облсуд. 30 ноября Томский областной суд отклонил прошение адвокатов.
По версии следствия, Кляйн сделал это, чтобы отказать собственнику земельного участка по ул. Мокрушина, 11/1 Аминову в переводе его земли из «зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности» в «зону общественно-жилого назначения» и не дать построить жилые дома.
Адвокаты Ивана Кляйна считают, что «дело шито белыми нитками», данное уголовное дело сфабрикованным, и подчеркивают, что Иван Кляйн невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Иван Кляйн не признает свою вину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело, отмечал, что сотрудники правоохранительных органов повели себя достаточно жестко. «Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было – прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем», — говорил Песков.
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в четверг, 17 декабря. Из-за пандемии она пройдет по видеосвязи: российский лидер будет отвечать на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево. Начало пресс-конференции назначено на 12:00 по московскому времени.
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