Жители России могут вернуть деньги, потраченные на покупку лекарств
С 1 января 2020 года в силу вступили поправки в правила оформления налогового вычета на медикаменты. Отныне каждый официально работающий гражданин России может вернуть часть денег, потраченных на выписанные врачом лекарства.
Раньше часть денег можно было вернуть только за лекарства из определенного перечня, теперь ограничений нет. Максимальная сумма расходов для расчета вычета составляет 120 тысяч рублей в год, то есть вернуть можно будет до 15 тысяч 600 рублей: 120 000 х 13 %. К слову, если в семье двое работают, то сумма вычета увеличивается в два раза и составляет 31 тысячу 200 рублей. Получить его можно и в том случае, если официально не трудоустроены, но есть доход от сдачи в аренду квартиры или продажи имущества, за которое уплатили НДФЛ.
При этом вычет можно будет оформить только в том случае, если препараты покупали по назначению врача, то есть по рецепту (он может быть выписан и в частной клинике, главное — наличие лицензии). Если препараты покупались без рецепта, на свое усмотрение, то в этом случае вычет не предусмотрен.
Оформить возврат можно двумя способами. Первый — в конце года подать декларацию 3-НДФЛ, а потом предоставить чеки из аптеки и рецепты врача. Второй — оформить вычет у работодателя, предварительно подтвердив это право в налоговых органах.
Добавим, что также можно вернуть часть денег, потраченных на платное лечение. Так, 13 % стоимости можно вернуть с таких услуг, как операция, стоматологическое и терапевтическое лечение (включая сдачу анализов, прием врача), лечение в стационаре и в санаториях по показаниям. Также можно вернуть деньги за оплату добровольного медицинского страхования.
Учитывайте, что существует два перечня услуг — обычные и дорогостоящие. Для первых стоимость ограничена 120 тысячами рублей, для вторых не ограничена. К примеру, вы сдали анализов на 200 тысяч рублей, но сумма вычета в этом случае будет рассчитана со 120 тысяч рублей — максимальной суммы для этой категории. Но в то же время вычет на операцию стоимостью 200 тысяч рублей будет рассчитываться от полной ее цены.
Для возврата сохраните договор и чек, а также закажите в бухгалтерии медицинского центра справку для налогового вычета — ее могут сделать сразу, а могут в течение пары дней. На работе возьмите справку 2-НДФЛ: она понадобится вам для заполнения формы 3-НДФЛ на сайте налоговой. Как только документы собраны, отсканируйте их и объедините в один файл формата pdf, а затем загрузите в форму на сайте nalog.ru — официальном сервисе налоговой.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?