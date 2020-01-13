Жители России могут вернуть деньги, потраченные на покупку лекарств

С 1 января 2020 года в силу вступили поправки в правила оформления налогового вычета на медикаменты. Отныне каждый официально работающий гражданин России может вернуть часть денег, потраченных на выписанные врачом лекарства.





Раньше часть денег можно было вернуть только за лекарства из определенного перечня, теперь ограничений нет. Максимальная сумма расходов для расчета вычета составляет 120 тысяч рублей в год, то есть вернуть можно будет до 15 тысяч 600 рублей: 120 000 х 13 %. К слову, если в семье двое работают, то сумма вычета увеличивается в два раза и составляет 31 тысячу 200 рублей. Получить его можно и в том случае, если официально не трудоустроены, но есть доход от сдачи в аренду квартиры или продажи имущества, за которое уплатили НДФЛ.





При этом вычет можно будет оформить только в том случае, если препараты покупали по назначению врача, то есть по рецепту (он может быть выписан и в частной клинике, главное — наличие лицензии). Если препараты покупались без рецепта, на свое усмотрение, то в этом случае вычет не предусмотрен.





Оформить возврат можно двумя способами. Первый — в конце года подать декларацию 3-НДФЛ, а потом предоставить чеки из аптеки и рецепты врача. Второй — оформить вычет у работодателя, предварительно подтвердив это право в налоговых органах.