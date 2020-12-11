Томичи могут узнать планы по уборке снега на специальном портале

Информацию о местах работы спецтехники на ближайшую смену горожане могут получить на официальном сайте администрации в разделе «Планы «ТомскСАХ» по вывозу снега» по ссылке .

В Томске установили контроль за работой дворников в жилых кварталах. Ежедневно сотрудники отделов благоустройства и жилищно-коммунальных отделов проверяют работу подрядчиков и жилищных организаций по зимнему содержанию улиц, внутриквартальных проездов и придомовых пространств. Они проверяют, соответствует ли количество работников заявленным планам, насколько качественно они выполняют работу по содержанию территории, особенно, после снегопада.





«По требованию городской администрации коммунальные службы обязаны своевременно проводить снегоуборочные работы, тем самым обеспечивая комфорт и безопасность томичей. Ежедневые выборочные проверки помогают нам оперативно выявить нарушения и принять меры для их устранения», — отметил вице-мэр Вячеслав Черноус.





Так, по информации УК и ТСЖ, в Октябрьском районе в четверг последствия снегопада рано утром устраняли 162 дворников, после этого времени к работе приступил 101 человек. Ранее там выдали 11 предписаний по содержанию дворов и уборке наледи с кровель. Наледь убрали во дворах домов, обслуживаемых ТСЖ «Виктория» и УК «Управа».





Бригады «ТомскСАХ» посыпают дороги песко-соляной смесью, подчеркивают в мэрии. Как пояснил начальник службы содержания объектов внешнего благоустройства Илья Хуторянский, отсыпанную смесь по истечению двух часов сметают плужно-щеточные машины. Для работы зимой предприятие заготовило порядка 24 тыс. тонн безопасного реагента – это песчаная смесь с 10-ти и 30-ти %-ным содержанием соли. Расход материала зависит от погодных условий - чем интенсивней снегопад, тем больше песко-соляной смеси используют коммунальные службы. Накануне на посыпку дорог было потрачено около 280 тонн материала.





«Заездные карманы на остановках общественного транспорта обрабатывают химическим реагентом с доказанным классом безопасности «Бионордом». Его расход составляет от 50 до 120 мг на 1 кв. м территории в зависимости от погодных условий. Распределяет реагент на заездных карманах датское оборудование «EPOKE». После того, как реагент «отработал», его вместе со снегом сметает плужно-щеточная техника. В чистом виде водный соляной рассол не применяется на дорогах Томска», — сообщил Илья Хуторянский.





По словам старшего преподавателя БИ ТГУ, заместителя завкафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии Николая Жарчинского, в сибирских условиях применение песко-соляной смеси для обработки дорог наиболее оптимально с точки зрения воздействия на окружающую среду и эффективности при низких температурах зимой. Он также рассказал, что химический реагент «Бионорд», используемый для обработки заездных карманов, безопасен для окружающей среды, человека и животных, его составляющие также применяют в фармацевтике и пищевой промышленности.