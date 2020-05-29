Томичи могут собрать коллекцию дизайнерских бокалов итальянского бренда Livellara Milano

Для этого достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на «Выручай-карту».

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новую накопительную акцию «Живи со вкусом». В период с 26 мая по 28 сентября каждый покупатель может собрать собственную коллекцию дизайнерских бокалов от итальянского бренда Livellara Milano.

Коллекция изящного столового стекла состоит из шести наборов элегантных бокалов для разных видов напитков и графина. Акция длится четыре месяца, и за это время у каждого покупателя будет возможность обменять накопленные наклейки на понравившийся набор или же собрать всю коллекцию.





Кроме того, наклейки можно дарить своим друзьям или близким – сделать это можно в личном кабинете или с помощью мобильного приложения.





«Накопительные акции традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей. Мы всегда стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даём возможность позволить себе больше и приобрести со значительными скидками различные посуду и кухонные аксессуары. На этот раз мы позаботились о том, чтобы сервировка стола приносила всем эстетическое удовольствие. Сочетание духа ручной работы и инновационных технологий — именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире. Теперь и гости более чем 15 тысяч магазинов «Пятёрочка» по всей стране тоже смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами», — комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.





Копить наклейки можно с 26 мая по 14 сентября 2020 года, а приобрести выбранный товар со скидками – по 28 сентября 2020 года. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».





Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения — на сайте bokaly.5ka.ru