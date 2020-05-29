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29 мая,
2020
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Томичи могут собрать коллекцию дизайнерских бокалов итальянского бренда Livellara Milano

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новую накопительную акцию «Живи со вкусом». В период с 26 мая по 28 сентября каждый покупатель может собрать собственную коллекцию дизайнерских бокалов от итальянского бренда Livellara Milano.


Для этого достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на «Выручай-карту».

Томичи могут собрать коллекцию дизайнерских бокалов итальянского бренда Livellara Milano

Коллекция изящного столового стекла состоит из шести наборов элегантных бокалов для разных видов напитков и графина. Акция длится четыре месяца, и за это время у каждого покупателя будет возможность обменять накопленные наклейки на понравившийся набор или же собрать всю коллекцию.


Кроме того, наклейки можно дарить своим друзьям или близким – сделать это можно в личном кабинете или с помощью мобильного приложения.


«Накопительные акции традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей. Мы всегда стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даём возможность позволить себе больше и приобрести со значительными скидками различные посуду и кухонные аксессуары. На этот раз мы позаботились о том, чтобы сервировка стола приносила всем эстетическое удовольствие. Сочетание духа ручной работы и инновационных технологий — именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире. Теперь и гости более чем 15 тысяч магазинов «Пятёрочка» по всей стране тоже смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами», — комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.


Копить наклейки можно с 26 мая по 14 сентября 2020 года, а приобрести выбранный товар со скидками – по 28 сентября 2020 года. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».


Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения — на сайте bokaly.5ka.ru

Томичи могут собрать коллекцию дизайнерских бокалов итальянского бренда Livellara Milano

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