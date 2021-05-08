Томичи могут пройти кастинг в новый танцевальный проект ТНТ

Новый танцевальный проект готовится на телеканале ТНТ. Томичи могут принять участие в кастинге. Участники, прошедшие кастинг, будут бороться за денежный приз и право «называться лучшим из лучших», пишут организаторы.

«Телезрители познакомились с танцевальным миром благодаря проекту «ТАНЦЫ», но на самом деле мы показали лишь верхушку айсберга. Теперь мы хотим погрузить зрителей ТНТ в российский танцевальный мир на полную, хотим показать разнообразие танцев, хотим показать, что в России есть не только сольные исполнители, но и дуэты, команды и дети, которые тоже очень круто танцуют. Гарантируем много ярких и эффектных номеров, ещё больше борьбы за главный приз, новые декорации и очень много танцев», — говорят креативные продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.





В кастинге могут принимать участие команды, соло-танцовщики, дуэты. На данный момент ТНТ ищет танцовщиков в следующих категориях:

команды От 4 до 12 человек в любом танцевальном стиле

дуэты(любые парные выступления, от бальных танцев до контемпа)

соло (не важен стиль, нужно просто быть лучшим)

дети Соло и дуэты от 12 до 16 лет





Кастинг состоится 14,15,16 мая в Москве, 20 мая в Екатеринбурге, 21 и 22 мая в Санкт-Петербурге и 23 мая в Ростове-на-Дону.





Для детей, участвующих в региональных кастингах, будет объявлен дополнительный онлайн-отбор. Участникам моложе 18 лет необходимо при себе иметь паспорт и согласие родителей на участие в кастинге. При себе нужно иметь распечатанную анкету, заполненную в электронном виде. Также каждый участник кастинга должен принести карту памяти, на которой сохранены заполненная анкета и музыкальный трек для выступления.